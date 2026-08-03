Árbitros y VAR para la fecha 3 de la Liga BetPlay-II de 2026

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para la tercera fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, una jornada que se jugará de manera parcial entre el lunes 3 y el miércoles 5 de agosto debido a varios aplazamientos en el calendario.

Lea también Liga Femenina BetPlay: un último cupo para tres equipos que pelean por clasificar

La Dimayor decidió mover cuatro de los diez partidos de esta fecha para finales de septiembre, situación relacionada con la acumulación de compromisos nacionales e internacionales de varios clubes. Por ahora, solo se disputarán seis encuentros durante esta semana.

Árbitros de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

El primer compromiso será el clásico del oriente colombiano entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, programado para este lunes a las 8:00 p. m. en el estadio Américo Montanini. El árbitro central será Alejandro Moncada (Antioquia), acompañado en el VAR por Lisandro Castillo (Bogotá).

La jornada continuará el martes con Llaneros vs Fortaleza a las 4:10 p. m. en el estadio Bello Horizonte. Allí impartirá justicia Jairo Mayorga (Tolima), mientras que el VAR estará a cargo de Fernando Acuña (Boyacá).

Lea también [Video] El técnico que piden los hinchas de River Plate para enfrentar a Santa Fe

Uno de los partidos más atractivos de la fecha será Deportes Tolima vs Independiente Medellín, que se jugará el martes a las 6:15 p. m. en el Manuel Murillo Toro. La Comisión Arbitral designó a Carlos Ortega (Bolívar) como juez central y a Nicolás Rodríguez (Bogotá) como encargado del VAR.

Ese mismo día, Millonarios recibirá a Deportivo Pasto a las 8:20 p. m. en El Campín. El compromiso tendrá como árbitro principal a Sebastián Toro (Caldas), mientras que el experimentado Nicolás Gallo Barragán (Caldas) será el responsable del VAR.

Lea también Gustavo Puerta saldría de Racing y apunta a equipo de Champions League

El miércoles se disputarán los dos últimos encuentros programados para esta semana. Internacional de Bogotá vs Jaguares contará con Wilmar Roldán (Antioquia) como árbitro central y Leonard Mosquera (Antioquia) en el VAR, mientras que el duelo entre Once Caldas y América de Cali será dirigido por Jhon Ospina (Quindío), con Luis Picón (Antioquia) como encargado del videoarbitraje.

Los partidos Pereira vs Santa Fe, Deportivo Cali vs Águilas Doradas, Boyacá Chicó vs Alianza FC y Atlético Nacional vs Junior quedaron aplazados y fueron reprogramados para septiembre, por lo que sus designaciones arbitrales se conocerán más adelante. Con ello, la tercera jornada de la Liga BetPlay 2026-II volverá a disputarse de forma fragmentada, algo que ya se ha vuelto habitual en este semestre del fútbol colombiano.