Kevin Castaño da golpetazo a River: polémico mensaje tras derrota vs Rosario Central

Desde que Kevin Castaño regresó a River Plate tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Eduardo ‘Chacho’ Coudet relegó al mediocentro colombiano que empezó a perder lugar en las convocatorias y en la dinámica de la institución argentina pese a tener todavía contrato.

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El fichaje más costoso de la historia de River Plate no impactó de buena forma. Cuando estuvo en cancha, era de los jugadores con menor puntaje de acuerdo con los informes de prensa argentina. Eduardo Coudet apartó al volante de las convocatorias a la espera de que llegue una oferta ideal para sacar un provecho económico por lo que pagaron por el ex Krasnodar de Rusia.

River Plate negocia con equipos de Brasil para vender a Kevin Castaño. En medio de las especulaciones, el antioqueño desató la polémica más grande en un momento sumamente incómodo para los riverplatenses por la crisis de resultados en este arranque de la Primera División de Argentina en el Torneo Clausura.

POLÉMICO MENSAJE DE KEVIN CASTAÑO TRAS LA VICTORIA DE ROSARIO CENTRAL VS RIVER PLATE

Apartado por decisión técnica mientras se finalizan las negociaciones con los interesados en contratar a Kevin Castaño, el volante apareció en las redes sociales para causar una nueva polémica. Un golpetazo en medio del peor momento del equipo con el que todavía tiene contrato.

Y es que, River Plate fue local en el partido contra Rosario Central, e infortunadamente, un gol en contra de Nicolás Otamendi le terminó de dar la victoria a los rosarinos que sacaron el resultado ideal en un duelo en el que los riverplatenses jugaron con superioridad numérica los últimos minutos y no pudieron igualar, ni mucho menos revertir la derrota.

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Jáminton Campaz fue uno de los jugadores destacados, pese a que falló dos goles de frente a Santiago Beltrán que ganó en ambas situaciones. Tras la victoria, el colombiano subió una foto en su cuenta de Instagram y su compatriota le dejó un mensaje ignorando el contexto de una nueva derrota de su equipo.

Kevin Castaño todavía tiene contrato con River Plate y, claramente se espera que se vaya de la mejor manera. Sin embargo, tras el posteo de Jáminton Campaz, Castaño escribió “Animal” junto con un corazón que impacta de frente al momento más difícil para los riverplatenses.

Los comentarios a la respuesta de Kevin Castaño no fueron para nada positivos por parte de hinchas de River Plate con emojis de payaso, o gente que le recordaba que tiene todavía contrato con el equipo ‘Millonario’. Otros, por su parte, lo invitaron a Rosario Central.

LAS OFERTAS QUE TIENE RIVER PLATE POR KEVIN CASTAÑO

Para nadie es un secreto que Kevin Castaño no seguirá en River Plate y solo queda esperar el próximo destino del oriundo de Itagüí, Antioquia. El fichaje más costoso de la historia del club quedó a deber y ya le buscan la salida. Brasil y México están pendientes.

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De hecho, César Luis Merlo indicó en las últimas horas que River negocia para salir de Kevin Castaño y Atlético Mineiro buscaría cerrar el préstamo por un año. Lo que todavía no se define es si será con opción de compra que es lo que quiere el equipo de Argentina o si miran otra alternativa sin necesidad de comprarlo una vez termine la cesión que es lo que quieren en Brasil.

Si no cierran las negociaciones con Atlético Mineiro, Kevin Castaño también ha estado en el radar de clubes mexicanos como lo son Pumas de México y en Club América. También está Vasco da Gama que busca un volante de marca. Se habló de Nelson Deossa y ahora tocan el tema del antioqueño como una posibilidad.