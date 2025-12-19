Álvaro Montero “eligió equipo” para el 2026: está confirmado

Una de las grandes incógnitas que tiene la Selección Colombia con respecto a uno de sus jugadores y la permanencia en su club tiene que ver con el arquero Álvaro Montero, guardameta de 30 años que actualmente milita en Vélez Sarsfiled, pero bajo condición de préstamo por parte de Millonarios.

El portero nacido en La Guajira, que en julio pasado decidió emigrar al fútbol argentino buscando otras experiencias fuera del balompié colombiano, no ha podido asentarse como titular en ‘El Fortín’ y apenas ha sumado 2 partidos con la camiseta de Vélez (hizo parte de la plantilla campeona de la Superliga Argentina 2025).

Revelan la decisión de Álvaro Montero; ¿dónde jugará en 2026?

Montero firmó cesión con Vélez Sarsfield hasta diciembre del 2026, un contrato que según el periodista Alexis Rodríguez tiene la intención de cumplir en este inicio del próximo año, pues la fuente indica que el arquero ha decidido continuar en el club argentino luego de que las directivas le concedieran más oportunidades de ser titular, puesto que el semestre pasado fue para Tomás Ignacio Marchiori.

Reportes indicaron que Montero no estaba a gusto con la gran cantidad de partidos siendo suplente y por eso empezó a considerar en su momento algún traspaso a otro club, donde la liga mexicana sonó con fuerza para recibirlo, sin embargo, esta idea cambiaría ante la postura de las directivas de darle más continuidad.

Álvaro Montero tiene la intención de ir al Mundial 2026

El guardameta sabe que como cualquier jugador de la cancha necesita minutos para ser considerado por el técnico Néstor Lorenzo y su convocatoria en la Selección Colombia para lo que será el Mundial 2026, por eso, espera poder sumar más minutos con Vélez el próximo año, club donde casi no ha podido mostrar sus habilidades.

Montero ha sido uno de los arqueros llamados por Lorenzo en este proceso mundialista, incluyendo a Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier, este último quien recordemos sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha y se prevé que no alcance a llegar con ritmo a la competencia orbital.