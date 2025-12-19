River no iría por Enamorado: ficharía otro colombiano olvidado en Selección

El mercado de fichajes en las grandes ligas está por abrir pensando en fichajes rutilantes. Desde Argentina, los clubes han puesto los ojos en representantes colombianos. Gimnasia y Esgrima de La Plata volvería por Falcao García, se habla de Marino Hinestroza que interesa a Boca Juniors y River Plate con José David Enamorado, un rumor que apareció después de que quedara campeón con Junior.

Sin embargo, el Junior de Barranquilla afirmó que desde que apareció esa posibilidad de José Enamorado a River Plate, no ha habido ni oferta ni una llamada del cuadro riverplatense preguntando por las condiciones del extremo que marcó tres goles en la serie final ante el Deportes Tolima.

Aunque lo del extremo del Junior no es para nada concreto, el cuadro riverplatense habría puesto sus ojos en otro representante colombiano que ha sido referente en Argentina, pero que no ha estado dentro de las posibilidades de Néstor Lorenzo para recibir una convocatoria de cara al Mundial. Se trata del defensor central, Jhohan Romaña.

JHOHAN ROMAÑA INTERESA A RIVER PLATE

El defensor central colombiano llegó a Argentina para defender los colores de San Lorenzo. Es uno de los referentes del ‘Ciclón’ con titularidades. De hecho, ha jugado 83 partidos con la institución de Boedo y podría cambiar de aires en el 2026 con el interés de River Plate que viene tomando forma.

Para el 2026, Jhohan Romñana ha despertado intereses de varios clubes en el mercado de fichajes. Uno es River Plate que ya tiene en sus filas a Kevin Castaño y a Juan Fernando Quintero. De acuerdo con información de Esteban Edul, de ESPN; “River llamó a San Lorenzo y pidió condiciones por Romaña”.

En ese orden de ideas, apenas es un acercamiento para poder fichar al defensor central para el 2026. Los riverplatenses ya tendrían la manera para convencer a San Lorenzo, pues, para llegar a un acuerdo con el negocio, Edul afirmó que, “River ofrecería plata y ofrecería prestar a Boselli”. Podría haber un intercambio, sumado a un dinero para la compra definitiva del zaguero central.

San Lorenzo podría sellar el acuerdo, pero todo dependerá de una reunión que tendrán en Boedo el lunes para determinar con qué club cerrar la negociación. Pues, los riverplatenses no serían los únicos que quieren quedarse con Jhohan Romaña.

LOS OTROS CLUBES QUE ESTÁN DETRÁS DE JHOHAN ROMAÑA

Además del equipo ‘Millonario’, hay otros equipos que están pendientes de contratarlo. Tiene ofertas de Brasil con dos clubes peleando por la posibilidad de ficharlo. En las opciones aparece Botafogo y Gremio de Porto Alegre que están pendientes de lo que San Lorenzo decida.

Botafogo y Gremio pelean entonces con River Plate y eso es lo que tiene pensando a San Lorenzo con las ofertas que hay con los dos elencos brasileños y con el ‘Millonario’. Su valor está tazado en 6 millones de euros, de acuerdo con información de Transfermarkt.