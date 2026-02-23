Álvaro Montero, con la mira en Selección: figura con Vélez Sarsfield

Uno de los jugadores del entorno de la Selección Colombia, con mejor rendimiento, es Álvaro Montero. El guardameta ha tenido un arranque de 2026 de ensueño, con grandes actuaciones y consolidándose como el titular en Liniers.

Y es que su continuidad en Vélez, para este 2026, llegó a estar en duda. El tema de minutos preocupaba al guardameta, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo de la FIFA es este año. Con opciones de ser convocado por Néstor Lorenzo, necesitaba minutos. De hecho, se habló de su regreso a la Liga BetPlay, pero Vélez Sarsfield le aseguró continuidad.

Ahora, con varias fechas disputadas de la Liga en Argentina, Álvaro Montero se consolida como uno de los referentes del cuadro. Fue determinante para el triunfo ante River Plate. En ese orden de ideas, se perfila a tener ese lugar casi que asegurado, para la eventual convocatoria de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

Álvaro Montero, de buen presente en el fútbol argentino

Álvaro Montero fue determinante para la victoria de Vélez Sarsfield vs. River Plate. El cuadro de Liniers es líder en este momento en Argentina. Esto dijo el portero, luego de su buena actuación “El balance es positivo, ganar siempre es bueno. Hay que seguir e ir pensando en el miércoles, que es el partido que nos toca, hay que recuperar porque se está corriendo mucho. Todas las atajadas fueron complicadas”.

Además, agregó “Vamos paso a paso, afortunadamente tenemos un gran grupo en el que todos estamos compitiendo por una posición y estoy seguro de que al que le toque jugar va a representar muy bien a Vélez, eso obliga a mejorar, a crecer y a estar siempre en los primeros lugares”.

Álvaro Montero con la mira puesta en la Selección Colombia

Álvaro Montero sueña con representar a Colombia en el Mundial. Sabe que es cuestión de trabajo y demostrar sus condiciones “Colombia es mi patria, la amo muchísimo y ojalá pueda representar grandemente con mi fútbol a mi país”.

Los números de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield

Álvaro Montero lleva un total de 6 partidos disputados, con 540 minutos en competencia. El promedio de goles encajados es de 0.7 y de 4 atajadas por partido.