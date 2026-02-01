Álvaro Montero se consolida cada vez más como una de las grandes figuras de Vélez Sarsfield en el inicio de la temporada 2026 en la primera división de Argentina.

Después de tres jornadas, el guardameta colombiano se ha afianzado como titular indiscutido del director técnico Guillermo Barros Schelotto, gracias a sus buenas actuaciones y a la seguridad que le da su equipo.

Montero, clave en empate de Vélez con Independiente

En la jornada del sábado 31 de enero, en la visita de Vélez a Independiente en la tercera fecha de la liga de Argentina, Montero fue clave para que su equipo sumara un nuevo punto en el certamen.

El guardameta de 30 años fue titular y disputó todo el partido en el que recibió una calificación de 7,1 puntos, según el portal internacional SofaScore.

Álvaro Montero se destacó por protagonizar cuatro salvadas, un despeje con los puños y dos cortes de balón tras centros aéreos.

Álvaro Montero hace méritos para jugar el Mundial

El buen inicio de temporada de Álvaro Montero lo pone como un casi seguro para integrar la nómina de la Selección Colombia para disputar la Copa del Mundo.

Tras tres encuentros con Vélez en la liga de Argentina, el guardameta colombiano registra 270 minutos, en los que contabiliza una portería en ceros y ha recibido solo dos goles.

Montero tiene un promedio de 5,3 paradas por partido y recibe 0,7 goles por compromiso.

Las estadísticas del portero ex Millonarios y Deportes Tolima lo ponen como un casi seguro en la lista final del director técnico Néstor Lorenzo.