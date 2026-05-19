Ambiente de Copa: Alfredo Arias condicionó partido del Junior contra Sporting Cristal

El empate 1-1 en El Campín dejó sensaciones encontradas en en el Junior y especialmente en su entrenador, Alfredo Arias, quien en rueda de prensa lamentó que su equipo no hubiera aprovechado las oportunidades para cerrar el partido frente a Independiente Santa Fe.

Ambiente de Copa Libertadores: Alfredo Arias condicionó partido del Junior contra Sporting Cristal

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El técnico uruguayo fue autocrítico con el rendimiento de su equipo y señaló que la falta de contundencia terminó costándoles la victoria en Bogotá: “Nosotros no liquidamos el partido. Y a Santa Fe con un gol, no hay ventaja, viste, más en su cancha, su gente, viste como alientan. Y bueno, al no matarlo, nos costó eso. Esa es la razón por la que no ganamos. No lo matamos nosotros”, afirmó Arias al analizar el compromiso.

El entrenador reconoció que el ambiente del estadio y el impulso anímico del conjunto cardenal terminaron inclinando emocionalmente el encuentro, especialmente después del empate. Junior había logrado controlar varios tramos del partido, pero no consiguió ampliar la diferencia cuando tuvo opciones claras.

Ahora, el equipo tiburón cambia rápidamente el foco, ya que este miércoles afrontará un compromiso determinante frente a Sporting Cristal por la Copa Libertadores, antes de volver a pensar en la Liga BetPlay y en el trascendental duelo nuevamente contra Santa Fe.

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Consultado sobre el panorama inmediato y lo que viene para el club, Arias evitó anticiparse a otros escenarios y dejó claro que toda la atención está puesta en recuperar físicamente al plantel. “¿Qué va a pasar en Barranquilla? Nosotros tenemos partido ahora, te puedo decir lo que va a pasar en el próximo. Tenemos un partido antes. No, no soy tan adivino, soy entrenador y te digo, voy a tratar de recuperar al equipo”, respondió.

El técnico condicionó el juego con una baja sensible para el duelo internacional del Junior: “Peña no puede jugar en la Copa Libertadores y bueno, ahí tendré que tomar la decisión de quiénes juegan, pero no es hoy, no es hoy, no te la puedo contestar”, explicó el entrenador, dejando abierta la incógnita sobre la nómina que utilizará frente al conjunto peruano.