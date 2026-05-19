América sumó dos polémicos refuerzos para la Copa Sudamericana

América jugará partido definitivo en la Copa Sudamericana en el marco de la fecha 5 en busca de la clasificación a la siguiente instancia, por lo que David González contará con lo mejor de lo mejor en su plantilla de jugadores y junto con ello dos regresos inesperados.

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El cuadro 'escarlata' se enfrentará ante Tigre en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que será testigo del regreso de Yojan 'Papula' Garcés y de Marcos Mina.

Polémicos regresos a América para la Copa Sudamericana

América de Cali ha tenido una temporada bastante irregular a nivel nacional e internacional, habiendo quedado ya eliminado de la Liga Betplay frente a Independiente Santa Fe y en la Copa Sudamericana todavía no tiene un cupo asegurado a la siguiente instancia.

El rendimiento de David González fue de más a menos y los hinchas han puesto en duda su continuidad, por lo que tendrá que hacer del Pascual Guerrero su "fortín" para volver a convertirse en líder del grupo A.

La 'mechita' actualmente es segundo, solo un punto por debajo de Macará, por lo que una victoria le permitiría sacar importante ventaja en la tabla de posiciones y contar con una plantilla de jugadores sólida y fresca será el primer paso.

El estratega argentino no contaría con jugadores que se encuentran en el departamento médico como Marlon Torres, Mateo Castillo y Yeison Guzmán, pero también contará con regresos inesperados como los de Yojan 'Papula' Garcés y Marcos Mina.

¿Cuándo será el partido entre América vs Tigre en Copa Sudamericana?

El partido entre América de Cali y Club Atlético Tigre por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este martes 19 de mayo en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El compromiso está programado para las 9:00 p.m. (hora de Colombia) y será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo A del torneo continental.

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¿Cómo le ha ido a Papula con América de Cali?

Garcés debutó con América en la temporada 2023 con tan solo 16 años y desde entonces tuvo la oportunidad de sumar 50 partidos, más de 1.600 minutos en los cuales se pudo reportar con siete goles y cuatro asistencias.