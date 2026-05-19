Pablo Peirano ya tiene principio de acuerdo con campeón del FPC

La novela del estratega uruguayo, Pablo Peirano, estaría a punto de llegar a su fin, al darse a conocer que, tras su salida de Nacional de Uruguay, ya tendría todo listo par volver a dirigir y lo haría nada más y nada menos que en el Fútbol Profesional Colombiano.

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El técnico de 52 años poco a poco se ha venido dando a conocer en el mundo del fútbol, ha pasado por grandes equipos como director técnico y ahora tendría un nuevo reto con Atlético Bucaramanga, con el cual ya tendría principio de acuerdo para llegar a dirigir.

Pablo Peirano firmaría con Bucaramanga hasta 2027

La etapa de Peirano en Nacional también tuvo un desenlace inesperado, ya que, a pesar de liderar la tabla anual en algunos tramos, una serie de resultados adversos marcaron su destino. La falta de triunfos en los clásicos, la eliminación en la Copa Libertadores y la caída en la Copa Uruguay fueron factores clave para que la directiva decidiera poner fin a su ciclo.

La carrera del uruguayo como director técnico en cuanto a números no es mala, cuenta con un buen historial en cuanto a resultados en competencias de nivel nacional e internacional, por lo que Bucaramanga lo habría colocado en la carpeta de posibles fichajes para el resto de la temporada 2026.

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La mesa directiva del equipo, encabezada por Óscar Junior, presidente de la institución, no dejan de trabajar en hallar pronto a un reemplazo para Leonel y uno de los principales candidatos es Pablo Peirano, tal como lo confirmó el propio directivo recientemente.

Ahora se reveló que, entre el conjunto 'leopardo' y Pablo Peirano, ya todo estaría prácticamente finiquitado y se trabajan en los detalles finales para que firme contrato hasta junio de 2027.

¿Cómo le fue a Peirano en el FPC?

Pablo Peirano ha tenido solo un ciclo en el FPC y fue con Independiente Santa Fe, en donde el técnico registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en un total de 70 compromisos dirigidos.

Antes de esa etapa, Peirano ya había tenido un vínculo con el club bogotano, pues entre 2015 y 2016 se desempeñó como asistente técnico de Gerardo Pelusso, lo que le permitió conocer a fondo el entorno del fútbol colombiano.

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¿Cómo le fue a Pablo Peirano con Nacional de Uruguay?

El estratega uruguayo, tras su salida de Independiente Santa Fe, arribó a principios de 2025 a Nacional, en donde tuvo la oportunidad de disputar 33 partidos, dejando un saldo de 23 victorias, cinco empates y cinco derrotas en los más de 200 días en los que estuvo en el banquillo.