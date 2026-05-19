Pablo Peirano ya tiene principio de acuerdo con campeón del FPC

La novela del estratega uruguayo, Pablo Peirano, estaría a punto de llegar a su fin, al darse a conocer que, tras su salida de Nacional de Uruguay, ya tendría todo listo par volver a dirigir y lo haría nada más y nada menos que en el Fútbol Profesional Colombiano.
El técnico de 52 años poco a poco se ha venido dando a conocer en el mundo del fútbol, ha pasado por grandes equipos como director técnico y ahora tendría un nuevo reto con Atlético Bucaramanga, con el cual ya tendría principio de acuerdo para llegar a dirigir.
Pablo Peirano firmaría con Bucaramanga hasta 2027
La etapa de Peirano en Nacional también tuvo un desenlace inesperado, ya que, a pesar de liderar la tabla anual en algunos tramos, una serie de resultados adversos marcaron su destino. La falta de triunfos en los clásicos, la eliminación en la Copa Libertadores y la caída en la Copa Uruguay fueron factores clave para que la directiva decidiera poner fin a su ciclo.
La carrera del uruguayo como director técnico en cuanto a números no es mala, cuenta con un buen historial en cuanto a resultados en competencias de nivel nacional e internacional, por lo que Bucaramanga lo habría colocado en la carpeta de posibles fichajes para el resto de la temporada 2026.
La mesa directiva del equipo, encabezada por Óscar Junior, presidente de la institución, no dejan de trabajar en hallar pronto a un reemplazo para Leonel y uno de los principales candidatos es Pablo Peirano, tal como lo confirmó el propio directivo recientemente.
Ahora se reveló que, entre el conjunto 'leopardo' y Pablo Peirano, ya todo estaría prácticamente finiquitado y se trabajan en los detalles finales para que firme contrato hasta junio de 2027.
¿Cómo le fue a Peirano en el FPC?
Pablo Peirano ha tenido solo un ciclo en el FPC y fue con Independiente Santa Fe, en donde el técnico registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en un total de 70 compromisos dirigidos.
Antes de esa etapa, Peirano ya había tenido un vínculo con el club bogotano, pues entre 2015 y 2016 se desempeñó como asistente técnico de Gerardo Pelusso, lo que le permitió conocer a fondo el entorno del fútbol colombiano.
¿Cómo le fue a Pablo Peirano con Nacional de Uruguay?
El estratega uruguayo, tras su salida de Independiente Santa Fe, arribó a principios de 2025 a Nacional, en donde tuvo la oportunidad de disputar 33 partidos, dejando un saldo de 23 victorias, cinco empates y cinco derrotas en los más de 200 días en los que estuvo en el banquillo.