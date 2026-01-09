América suma problemas para 2026: David González tendría duro cambio de planes

América de Calisigue moviendo sus fichas para armar la nómina de cara a la Liga Betplay 2026 y la Copa Sudamericana. En este proceso, el cuadro escarlata ha recibido varias noticias inesperadas sobre el movimiento de su plantilla. Todo esto tanto en las salidas como en los nuevos fichajes.

Todo apuntaba que Cristian Barrios era uno de los jugadores que dejaría el equipo de David González rumbo al Junior de Barranquilla. El jugador viajaba a la capital del Atlántico ante la salida inminente de José Enamorado, pero los planes cambiaron en las últimas horas.

Barriosno dejaría al cuadro escarlata y lo que era una marcha casi sentenciada vuelve a reconfigurar el armado del equipo. El onceno americano deberá buscar la forma de reintegrar al extremo en la idea de competir defendiendo los colores del onceno vallecaucano, justo cuando ya se veía como nuevo jugador de los tiburones.

Adicionalmente, con el pago no recibido por un millón de dólares al América por el traspaso de Cristian Barrios al Junior, modifica las opciones de los fichajes que podría cerrar el onceno rojo. Con ello, los cambios en la casa americana serán importantes.

Por ello, desde América la situación ya se estudia profundamente. La dirección deportiva busca opciones para gestionar una posible salida del extremo derecho y darle un nuevo aire ante su deseo de dejar la casa roja. Además, buscando una venta que le pueda dejar una ganancia económica al club.

Desde hace un largo tiempo, el extremo manifestó que era hincha del Junior, una situación que ya había generado polémica en la ciudad de Cali. Ahora, con el fichaje del jugador caído para su marcha al campeón del último semestre, la situación puede empeorar.

América sabe que el ciclo de Barrios está cumplido y así lo percibe el jugador y parte de la hinchada. Entre las chances se mencionó hace varias semanas la posibilidad de llegar al fútbol argentino, pero en este mercado de fichajes todo estaba avanzado para llegar a Junior.

Durante las próximas horas haya novedades sobre el mercado de fichajes del onceno escarlata. Con la continuidad de Barrios, el diseño del equipo de David González podría cambiar radicalmente.