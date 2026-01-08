Preocupación en el América; anhelado fichaje “está caído”

El viernes 16 de enero dará comienzo una nueva edición de la Liga BetPlay, donde el Junior de Barranquilla aparece como el defensor del título, mientras que equipos como el América de Cali buscarán destronarlo y celebrar un título que la hinchada exige desde el 2020, el año de su última obtención.

El equipo dirigido por el técnico David González alista su nómina para lo que serán las competencias del 2026, donde recordemos el América de Cali tiene duelo contra el Atlético Bucaramanga en la fase previa de la próxima Copa Sudamericana.

“Fichaje caído” en el América de Cali

En las últimas horas ha trascendido una información comunicada por el periodista Felipe Sierra, asegurando que el fichaje del delantero uruguayo José Neris está caído, pues América de Cali esperaba que el jugador llegara como agente libre y no ha sido así, pues no ha podido rescindir el contrato que tiene vigente con Colón, equipo argentino dueño de su ficha.

El centro delantero de 25 años, que en 2025 jugó como cedido en el equipo del Montevideo City Torque, se despachó con 16 goles y 5 asistencias en 34 partidos disputados, una estadística más que llamativa y que el hincha escarlata aprobaba con entusiasmo, más sabiendo de la baja del peruano Luis Ramos.

La situación de Neris todavía no se descarta, pero hay una gran dificultad en su traspaso, pues Colón de Santa Fe dejaría ir al uruguayo únicamente como una venta definitiva, algo que no pretende el América y que mantendría firme su posición de que el jugador se mueva por su cuenta para llegar como agente libre.

Preocupación en hinchas del América por la falta de un centro delantero

Luego de ver la llegada de Nahuel Bustos en Santa Fe, el arribo de Falcao en Millonarios y la inminente llegada de Luis Fernando Muriel a Junior, en América hay preocupación por el nuevo centro delantero que tendrá el equipo, pues pasa el tiempo y los nombres que se han buscado no se han podido concretar.

Por otro lado, aparece la opción de Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez, delantero del Junior que según reportes estaría más cerca de llegar al Deportivo Cali, conjunto con el que ya tendría todo acordado de darse la llegada de Muriel al Junior.