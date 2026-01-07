Darwin Machís envió curioso mensaje a hinchas del América: “años sin ganar”

Por su cantidad de títulos, historia y numerosa hinchada, el América de Cali es uno de los equipos del fútbol colombiano llamado siempre a pelear títulos en las competencias que dispute, por eso, el mercado de fichajes despierta expectativa en los hinchas, quienes esperan incorporaciones de categoría.

Pues bien, una de las llegadas que tiene el equipo escarlata es la del venezolano Darwin Machís, reconocido futbolista de 32 años que a parte de su trayectoria por el balompié europeo suma gran experiencia vistiendo la camiseta de la selección de su país.

Darwin Machís palpita su estreno en el América y envía mensaje a la hinchada

El extremo izquierdo que ha jugado para clubes del Viejo Continente como Granada, Leganés, Huesca, Udinese, Cádiz y Valladolid, habló para los micrófonos de Win Sports y dejó claro el gran reto que tiene tras su llegada al América de Cali, sabiendo que los hinchas piden títulos luego de varios años sin obtener títulos.

“Bastante contento en un club tan grande como el América de Cali, es una afición (la de América) que va a muerte con el equipo, de mucho corazón, nosotros vamos a darlo todo para que nos apoyen durante todos los torneos”, empezó diciendo el venezolano.

"Desde que llegué la afición ha estado muy pendiente, quieren ser campeones, entiendo que ya llevan años sin obtener nada (no ganan liga desde el 2020), hay que trabajar, a partir de ahí que todos demostremos un gran nivel para pelear los campeonatos”, añadió Machís.

Adrián Ramos lo impulsó a fichar por el América

En otro diálogo con el programa el ‘VBAR’ de Caracol Radio, el delantero confesó que Adrián Ramos (a quien conoció de cerca en el Granada) le contó del club y lo motivó a cerrar el fichaje, algo que se venía hablando desde hace un buen tiempo.

“Adrián Ramos y las directivas del América de Cali pujaron por mi fichaje, con este tema llevábamos varios años intentando la negociación... voy conociendo poco a poco a los compañeros, hay una plantilla bastante competitiva, jugadores jovenes con otros de experiencia, estamos aprovechando estas semanas para trabajar y llegar bien al primer partido de liga”, aseguró Darwin.