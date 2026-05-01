América de Cali sufrió un duro revés en la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana tras caer 2-0 frente a Tigre, un resultado que lo hace ceder terreno en la lucha por la clasificación. Cabe aclarar que para avanzar de ronda se tiene que se primero de la zona, de lo contrario pasa por un mata mata de equipos que vienen de la Libertadores.

América complica su clasificación en la Sudamericana: posición en la tabla y cuentas

El conjunto escarlata no logró imponer condiciones en territorio argentino y terminó pagando caro un primer tiempo en el que fue superado. Tigre golpeó en los momentos justos y construyó su ventaja con autoridad, dejando a América sin reacción antes del descanso.

Aunque en la segunda mitad el equipo colombiano intentó ajustar y mostró una leve mejoría, careció de claridad en los últimos metros. Las aproximaciones no se tradujeron en opciones reales de peligro, mientras que el rival supo administrar el resultado sin mayores sobresaltos.

Con esta derrota, América queda comprometido en la tabla, en un grupo que ahora se aprieta y no da margen de error. La necesidad de sumar en los próximos partidos será clave para no perder de vista el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

América de Cali entra en la recta final de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con la obligación de hacer cuentas finas si quiere terminar como líder de su zona. Tras dejar puntos en el camino, el margen de error es mínimo y los tres partidos restantes serán determinantes: visita a Alianza Atlético, duelo en casa ante Tigre y cierre frente a Macará.

América depende de sí mismo: enfrenta a Alianza Atlético, Tigre y Macará

América de Cali transita un momento clave en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con tres jornadas disputadas, el equipo escarlata suma cuatro puntos y se ubica en la tercera posición del Grupo A, igualado con Tigre, pero con desventaja en la diferencia de gol. Por encima aparece Macará, sólido líder con siete unidades, mientras que Alianza Atlético cierra la tabla.

El panorama para el conjunto vallecaucano no es crítico, pero sí exigente. Haber cedido puntos en casa y no lograr regularidad como visitante lo obligan a un cierre casi perfecto si quiere aspirar al primer lugar, el único que otorga el paso directo a los octavos de final.

América deberá mejorar en defensa, ya que ha recibido más goles de los que ha convertido, un factor que hoy pesa en la tabla. Además, los duelos directos ante Tigre y el líder Macará serán determinantes para definir su futuro.

El margen de error se reduce y cada partido será una final. El equipo rojo aún depende de sí mismo en gran parte, pero necesita mostrar una mejor versión futbolística para mantenerse con vida en la pelea por el liderato del grupo y evitar complicaciones en el camino.

Grupo A (PJ y puntos)

Macará: 3 PJ – 7 pts

Tigre: 3 PJ – 4 pts

América: 3 PJ – 4 pts

Alianza Atlético: 3 PJ – 1 pt