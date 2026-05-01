Tigre se hizo fuerte en casa y venció 2-0 a América de Cali en la tercera fecha de la Copa Sudamericana, en un partido que resolvió con contundencia desde el primer tiempo y supo administrar en el complemento.

Golpe en Sudamericana: América de Cali cae 2-0 ante Tigre y complica su panorama

El conjunto argentino golpeó temprano y marcó el rumbo del compromiso. A los 14 minutos, Martín Garay abrió el marcador tras una jugada bien elaborada que encontró mal parada a la defensa escarlata. América intentó reaccionar, incluso generó una clara opción con Yeison Guzmán en los primeros minutos, pero careció de precisión en el último tramo.

La presión de Tigre no cesó y, tras varias aproximaciones, encontró el segundo gol al minuto 28. Ignacio Russo apareció en el área para definir a quemarropa luego de un tiro de esquina, ampliando la ventaja y dejando sin respuestas a la visita antes del descanso.

En la segunda mitad, América buscó descontar con más empuje que claridad. El ingreso de Dylan Borrero le dio algo de profundidad, siendo uno de los más insistentes en ataque con remates de media distancia y participación constante en la generación ofensiva. Sin embargo, el equipo colombiano no logró traducir su dominio en opciones realmente peligrosas.

América cede terreno y deja con vida a Tigre: ahora es segundo en el Grupo A

El partido también estuvo marcado por interrupciones y varias faltas que cortaron el ritmo, además de cambios constantes en ambos equipos. La salida por lesión de Yeison Guzmán fue otro golpe para América, que perdió a uno de sus hombres más creativos en un momento clave.

Tigre, por su parte, manejó los tiempos con inteligencia, realizó variantes para refrescar el equipo y sostuvo la ventaja sin mayores sobresaltos. Incluso tuvo oportunidades para ampliar el marcador, pero le faltó eficacia en los metros finales.

Con este resultado, el equipo argentino toma aire en el grupo y deja a América comprometido, obligado a reaccionar en las próximas jornadas si quiere seguir con aspiraciones en el torneo continental.