América también jugaría contra Inter Miami en 2026: así sería la propuesta

El entusiasmo que ha despertado la posible visita del Inter Miami a Colombia ha tocado profundamente a la ciudad de Cali, donde el América vuelve a ilusionarse con un choque inolvidable ante el club de la Florida y su máxima estrella, Lionel Messi. La confirmación reciente del duelo del campeón de la MLS frente a Atlético Nacional abrió nuevamente la puerta para que los escarlatas retomen un deseo que lleva meses rondando en sus oficinas: ser parte del itinerario internacional que tendrá el conjunto estadounidense a comienzos de 2026.

En medio de este ambiente de expectativa, las directivas rojas han dado pasos concretos. Desde la sede administrativa del conjunto vallecaucano se confirmó que ya existe un documento oficial enviado a los representantes del Inter Miami. La comunicación expresa el interés en pactar un enfrentamiento en el Pascual Guerrero como parte del arranque de la pretemporada. Para reforzar el proceso, la institución autorizó a una empresa especializada en eventos deportivos a adelantar las gestiones formales con el equipo que hoy tiene al astro argentino como emblema y líder futbolístico.

El creciente optimismo en Cali se alimenta del anuncio realizado desde Medellín, donde se hizo pública la fecha del compromiso entre Atlético Nacional y el conjunto norteamericano. Ese duelo, programado para el 31 de enero de 2026, será presentado como “El Partido de la Historia”, pues representará la primera aparición de Messi en un choque de clubes dentro del territorio colombiano. La magnitud del evento ha impulsado a los vallecaucanos a insistir en su propia propuesta, convencidos de que el calendario del Inter Miami podría permitir una segunda parada en el país.

Por otro lado, el contexto internacional favorece las aspiraciones del América. El cuadro rosado ha decidido realizar una extensa gira por Sudamérica, con compromisos confirmados en Ecuador y Perú, lo que facilita la logística para incluir a la capital del Valle del Cauca en su itinerario. A diferencia de otros años, el equipo dirigido por Gerardo Martino ha buscado escenarios con altas asistencias y gran impacto comercial, factores que convierten al Pascual Guerrero y a la afición americana en un escenario que, desde lo mediático, resulta sumamente atractivo.

De cara a la afición, la posibilidad de enfrentar al equipo de Messi va más allá de lo deportivo. Para muchos seguidores, ver a las figuras del conjunto estadounidense en su estadio sería un acontecimiento casi irrepetible. En redes sociales, la emoción ha ido en aumento y varios hinchas han expresado su deseo de que el club aproveche esta oportunidad: “Sería histórico tener a Messi en Cali”, han repetido con insistencia quienes sueñan con teñir de rojo las tribunas para recibir al jugador más influyente de la última era.

Desde el plano económico, la opción también representa un gran impulso. Un duelo de esta naturaleza generaría ganancias por taquilla, activaciones comerciales y visibilidad global, además de posicionar al club vallecaucano en un escenario internacional que pocas veces ha podido ocupar fuera de las competencias oficiales. Incluso dentro del propio plantel, la idea de enfrentarse a uno de los equipos más mediáticos del planeta genera motivación, pues permitiría medirse frente a futbolistas de talla mundial y amplificar el nombre del América frente a otras audiencias.

A medida que pasan las semanas, el anhelo de los escarlatas se mantiene firme. Aunque todavía no hay un anuncio definitivo por parte del Inter Miami, las conversaciones avanzan y la disposición del club colombiano es total. En el Pascual Guerrero ya imaginan el ambiente de un duelo de élite, con la ciudad volcada alrededor de un evento capaz de detener por completo la rutina caleña.

Por ahora, la confirmación del partido en Medellín ha encendido nuevamente la chispa en Cali. La ilusión está viva, las gestiones siguen su curso y el sueño de ver a Messi frente a los rojos continúa creciendo con fuerza. Si las circunstancias lo permiten, el arranque de la pretemporada 2026 podría regalar a Colombia uno de los amistosos más llamativos de su historia reciente