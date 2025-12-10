América sacude la casa: salidas y refuerzos para Liga y Sudamericana 2026

La más reciente planificación interna del América de Cali confirma que el proyecto deportivo encabezado por David González entró en una fase de ajustes profundos. Bajo la consigna de renovar la base del equipo, el estratega antioqueño elaboró un diagnóstico claro sobre lo que necesita el club para recuperar competitividad en la próxima temporada, especialmente de cara a los retos que traerá la Liga, la Copa Betplay y la Sudamericana 2026.

Desde el cuerpo técnico recalcan que la reestructuración no es un simple cambio de nombres, sino una intervención integral del plantel. La salida de varios futbolistas obedece a la finalización de contratos y a decisiones estrictamente deportivas, pues el rendimiento en los últimos meses dejó señales de que se requería mayor frescura, nuevos perfiles y una mentalidad más alineada con la propuesta de juego que González desea imponer.

En ese contexto, otra parte esencial del plan fue identificar con precisión las zonas donde el elenco escarlata presentó mayores falencias. Tras analizar estadísticas, comportamiento en entrenamientos y lo mostrado en los partidos más recientes, el entrenador determinó las posiciones que necesitan reforzarse con carácter de urgencia. Su objetivo principal es conformar un grupo equilibrado, dinámico y con herramientas suficientes para competir al máximo nivel.

Dentro de las prioridades, el técnico solicitó la llegada de un guardameta, considerando la salida del portero venezolano y la inestabilidad que se presentó durante el último semestre. Asimismo, se añadió la necesidad de un zaguero central que aporte liderazgo, salida limpia y jerarquía en los momentos de presión. Estas decisiones se tomaron con base en la fragilidad defensiva que afectó a la institución durante el año anterior.

A lo anterior se suma la petición de dos laterales, uno por cada costado, con capacidad para proyectarse y cumplir funciones en ambos sentidos del campo. La intención es fortalecer las bandas, donde el equipo sufrió por falta de profundidad y recambio. Del mismo modo, González consideró indispensable incorporar un mediocampista de recuperación, una pieza que logre sostener el equilibrio entre la defensa y la creación, especialmente en partidos donde el rival presione alto.

Como complemento, se incluyeron en la lista dos extremos con ritmo, creatividad y posibilidad de marcar diferencias en el uno contra uno. La idea es abrir el campo, generar amplitud y darle más variantes ofensivas al conjunto escarlata. Para cerrar la nómina ideal, el estratega pidió la llegada de un atacante que pueda traducir las opciones en goles, un aspecto que resultó deficitario durante varias jornadas.

Mientras el mercado se mueve, la dirigencia ya confirmó dos incorporaciones que encajan en el planteamiento del entrenador. El primero es el colombiano Harold Santiago Mosquera, quien llega con contrato próximo a finalizar y en busca de relanzar su carrera. El segundo es el venezolano Darwin Machís, un jugador con recorrido en la selección de su país y con características que se ajustan a las necesidades del sistema ofensivo. Ambos refuerzos fueron presentados como los primeros ladrillos de un proyecto que se quiere construir sin improvisaciones.

De acuerdo con fuentes del club, la idea es completar al menos ocho llegadas y consolidar un plantel renovado antes del inicio de la pretemporada. Aunque la lista completa no se ha revelado, se sabe que la directiva trabaja en silencio para asegurar las demás contrataciones y cerrar cuanto antes la conformación del equipo.

Mientras tanto, el entrenador ha sido claro con sus dirigidos: la renovación no solo implica caras nuevas, sino una competencia interna más exigente. “Necesitamos un grupo comprometido y dispuesto a asumir desafíos importantes”, habría mencionado el estratega en reuniones privadas, según versiones cercanas al plantel.

América entra en un momento determinante. Con un proyecto que apunta a devolver la identidad competitiva y con un entrenador que no teme tomar decisiones firmes, la hinchada empieza a ilusionarse con un equipo más sólido, moderno y capaz de pelear en todos los frentes. El reto ahora es cristalizar cada movimiento del mercado y fortalecer un proyecto que, por fin, parece tener un rumbo claro.