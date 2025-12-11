¿Luciano Pons se va de Bucaramanga? América lanzó tentadora oferta

El argentinoLuciano Ponsha sido uno de los delanteros más destacados en la temporada 2025, teniendo en cuenta el rendimiento demostrado con la camiseta de Atlético Bucaramanga.

En el segundo semestre del año, Pons disputó el premio de botín de oro al conseguir 12 anotaciones en 24 partidos jugados.

Lea también Bucaramanga se quedaría sin arquero en 2026: firmaría con exótica liga

Luciano Pons define su futuro

El contrato en condición de préstamo de Luciano Pons con Atlético Bucaramanga está pactado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Teniendo en cuenta el buen rendimiento, desde el conjunto 'leopardo' se pretendió hacer uso de opción de compra acordado con la Universidad de Chile, club que era dueño de sus derechos deportivos, a cambio de 300.000 dólares.









Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que el atacante no ha podido llegar a un acuerdo, en cuanto a términos personales, con Atlético Bucaramanga, por lo que no tiene asegurada su continuidad.

Lea también América sacude la casa: salidas y refuerzos para Liga y Sudamericana 2026

América se mete en la puja por Luciano Pons

Ante las dificultades para acordar su contrato con Atlético Bucaramanga, en La Más Fútbol se dio a conocer que América de Cali se comunicó con Luciano Pons para manifestarle la intención de contratarlo.

Según afirmó Juan Felipe Cadavid, desde el conjunto 'escarlata' se le puso a Pons sobre la mesa una oferta que superaría el 30 % o 40 % de lo que le proponga Bucaramanga.