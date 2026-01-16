David González confirmó los refuerzos que faltan por llegar al América

América de Cali se alista para una temporada de bastante exigencia y con el objetivo de ser protagonista en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana. Por ello, David González sabe que el reto no será sencillo en medio de toda la expectativa por su presencia en el banquillo escarlata.

Lea también América de Cali dio parte médico: se confirman lesionados y bajas

En diálogo con 'Planeta Fútbol' de Deportes RCN y Win Sports, el técnico reveló varios detalles de como llega su equipo a la temporada 2026. El entrenador confirmó lo que aporta cada refuerzo y las posiciones donde buscan más incorporaciones para armar una plantilla de primer nivel.

David González y la actualidad del Amérca en 'Planeta Fútbol'

Posiciones donde sumarán más refuerzos

"Ha sido una buena pretemporada, si se puede llamar así; aunque ha sido corta, han llegado jugadores que nos van a consolidar más nuestra intención. Estamos esperando incorporar un punta, ojalá dos; en su defecto, uno muy bueno, esperando que se dé en los próximos días para tener uno muy bueno".

Refuerzos para el 2026 y lo que le aportan al equipo

"La llegada de Marlon Torres nos da un plus con el balón saliendo desde atrás, Carlos Sierra nos da un recambio más con Carrascal, Cavadía, Josen Escobar, es algo que podemos explotar. La llegada de Yeison Guzmán es clave, alguien que conoce los tiempos que maneja el balón. Esperamos que Darwin Machís pueda ser clave para alternar los extremos y esperamos la llegada de los puntas para tener la columna vertebral bien estructurada".

Las negociaciones por un nuevo delantero

"Hemos intentado, José Neris; lastimosamente, en estos negocios interviene mucha gente, hoy ya se ve difícil. Estamos explorando otras opciones en caso de que eso no se dé porque esto ya empieza y no tenemos tiempo".

Su regreso al banquillo tras dirigir desde la tribuna

"Son dos escenarios distintos, cada uno tiene sus cosas buenas. Desde arriba se ve el comportamiento, más patrones, pero definitivamente estar en la línea es poder hablar con los jugadores, decirles cosas que pasan por lo emocional, hablar con los árbitros. Al final todos los ingredientes que hay que tener se consiguen desde la raya".

La llegada de Jan Fernández

"El primer acercamiento lo tuvimos por nuestro preparador de arqueros, que es brasilero. Ahí empezamos a hacerle el scouting. Vimos que era un arquero de categoría. Es un tipo de mucha experiencia, que sabe jugar con los pies y es un buen atajador, que con su presencia intimida. Esperamos que pueda pelear con Jorge Soto por la titular y tener dos arqueros de categoría".

Armado del Deportivo Cali y rivalidad en El Clásico

"La rivalidad está siempre, sin importar lo que pase allá o con nosotros. Es un clásico por historia; mientras mejoren los planteles, va a ser muy especial. Nosotros esperamos que sea un duelo de espectáculo para la gente y que podamos ganarlos nosotros".

Expectativa para el debut ante Internacional

"Hemos analizado, de todos maneras es un cuerpo técnico nuevo y no hay mucho margen de conexión. Uno trata de buscar equipos que el nuevo DT haya dirigido. No son muchos los cambios de lo que Equidad venía haciendo, pero queremos hacer respetar nuestra casa, ganar el partido y empezar la Liga con pie derecho".

Últimos refuerzos en carpeta

"La idea es tener dos nueves y luego posiblemente nos vaya a quedar un cupo. Miraremos la situación de nuestros laterales porque Marcos Mina está lesionado y puede ser complicado. Principalmente, por ahora, la idea es solucionar los de los dos nueves".

Lea también Cali le ganaría al América un fichaje: llegaría como campeón con Junior

Se espera que en los próximos días haya novedades sobre lo que será el mercado de fichajes del América de Cali. Los escarlatas tendrán su debut este fin de semana en la Liga Betplay ante Internacional de Bogotá, en el Pascual Guerrero.