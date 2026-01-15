Para este 2026, el Deportivo Cali sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes con un proyecto deportivo que llama la atención pensando en cortar una racha negativa sin poder sellar la clasificación a las fases finales y sin títulos. Alberto Gamero quiere salir de posiciones incómodas del descenso, pues arrancará todavía con afugias y lo quiere hacer con un club sumamente competitivo.

Deportivo Cali contrató a Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, quien fuera capitán de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de 2023, Pedro Gallese, arquero de Perú, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez y Daniel Giraldo. Alberto Gamero dejó en claro en anteriores declaraciones que quiere tener múltiples jugadores en cada posición para meterle más competencia al club.

Con Pedro Gallese, se esperaba una buena pelea con Alejandro Rodríguez, pero el joven guardameta parece no estar conforme con la llegada del peruano y saldría al Deportivo Pereira. Cali no tendrá en cuenta a Fernando Mimbacas por la competencia que hay en la delantera, y en últimas horas, confirmaron un nuevo atacante.

STEVEN RODRÍGUEZ, NUEVO JUGADOR DEL DEPORTIVO CALI

América de Cali y el Deportivo Cali estaban buscando al mismo delantero para el 2026. Ante el interés de salir del Junior de Barranquilla por parte de Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez, los dos clubes vallecaucanos pusieron sus ojos en el atacante goleador como suplente, pero la necesidad del antioqueño pasa por sumar minutos.

Cansado de estar relegado al banquillo de suplentes, Steven Rodríguez buscaba la salida y apareció el Deportivo Cali que superó a su acérrimo rival en la pelea por fichar al campeón con Junior de Barranquilla. Sin embargo, también tendrá que ganarse el lugar en el ataque, dado que competirá con Juan Ignacio Dinenno y Avilés Hurtado.

Por medio de un comunicado, el Cali informó, “se ha alcanzado un principio de acuerdo con el Club Deportivo Popular Junior F.C. y con el jugador Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes”.









El delantero ya había viajado a Cali hace unos días para finiquitar los últimos detalles con el cuadro verdiblanco y para someterse a los exámenes que confirmarán su incorporación al elenco azucarero para el 2026.

Andrés Steven Rodríguez tendrá que ganarse su sitio en el onceno de Alberto Gamero después de ganar el título con Junior. Su salida de Barranquilla se dio por la necesidad de sumar minutos, pero, el camino que tomó no le daría de manera inmediata la titular, especialmente por la competencia con Juan Ignacio Dinenno y Avilés Hurtado.