América de Cali dio parte médico: se confirman lesionados y bajas

América de Cali ha despertado algunas dudas en su afición de cara a la temporada 2026, teniendo en cuenta los movimientos registrados en el mercado de fichajes.

Y es que del conjunto 'escarlata' salieron Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Franco Leys, Santiago Silva, Jean Pestaña, Kener González, Manuel Caicedo, Cristian Barrios y Éder Álvarez Balanta.

Por otro lado, América solo ha confirmado las incorporaciones de Marlon Torres, Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Dany Rosero, Yeison Guzmán y se está a la espera por contratar un nuevo delantero.

América dio parte médico

Este jueves 15 de enero, a pocas horas para iniciar la competencia oficial de la temporada 2026, América de Cali dio parte médico en el que actualizó la situación de algunos jugadores.

Después del partido amistoso disputado en el estadio Pascual Guerrero contra Once Caldas, la afición 'escarlata' quedó preocupada por el estado físico y de salud de futbolistas como Jhon Murillo, Jan Lucumí, entre otros.

En el informe se explicó que Dylan Borrero presentó un golpe en la rodilla izquierda, pero este no le generará problema para ser tenido en cuenta por el entrenador David González.

En el caso de Jhon Murillo se confirmó una lesión muscular que le impediría sumar minutos en la Liga BetPlay.

Jan Lucucmí, extremo que ha despertado gran ilusión en la hinchada, presentó un golpe en la clavícula en el hombro derecho y está a la espera de determinar la gravedad, luego de que se le realicen los estudios correspondientes.

Finalmente, Marcos Mina sigue en el proceso de recuperación, tras una cirugía de hombro.

Debut de América en la Liga BetPlay

América de Cali debutará en la Liga BetPlay este sábado 17 de enero recibiendo en el estadio Pascual Guerrero a Internacional de Bogotá a partir de las 4:10 de la tarde.