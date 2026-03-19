América de Cali en la Copa Sudamericana: grupo y rivales confirmados

América de Cali conoció este jueves 19 de marzo su grupo y rivales en la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

El equipo escarlata quedó como cabeza de serie del grupo A y se medirá con Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Club Sport Alianza Atlético Sullana del Perú.

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América llegó a esta instancia de la Copa Sudamericana, después de superar en la ronda previa a Atlético Bucaramanga.

Por otro lado, Tigre accedió de manera directa, según el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Macará derrotó en la ronda clasificatoria de Ecuador a Orense y Alianza Atlético venció en la fase preliminar a Deportivo Garcilaso.

Fechas de la fase de grupos de Sudamericana 2026

El calendario del torneo, en la primera fecha —que se disputará entre el 7 y el 9 de abril— el conjunto escarlata visitará a Macará.

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Posteriormente, en la segunda jornada, programada entre el 14 y el 16 de abril, el América actuará como local frente a Alianza Atlético.

En la tercera fecha, prevista del 28 al 30 de abril, el equipo colombiano volverá a jugar fuera de casa, esta vez ante Tigre.

En la cuarta jornada —del 5 al 7 de mayo— nuevamente será visitante frente Alianza Atlético. Y el cierre de la fase de grupos se disputará en Cali: primero recibirá a Tigre entre el 19 y el 21 de mayo y posteriormente a Macará entre el 26 y el 28 de mayo en el Estadio Pascual Guerrero.