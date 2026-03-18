América anunció la gravedad de la lesión de Nicolás Hernández

América de Cali volverá a jugar por la presente Liga BetPlay este viernes 20 de marzo cuando visite al conjunto de Águilas Doradas, duelo donde el equipo escarlata buscará nuevamente obtener la victoria en este torneo tras empatar con Tolima y perder con Deportivo Pasto.

El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ se ubica de momento en la séptima posición del torneo con 17 puntos, equipo que recordemos debe un partido para quedar al día en el calendario y que deberá afrontar su próximo juego con varias ausencias en su plantilla, incluyendo al defensor cenral Nicolás Hernández.

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Parte médico oficial de Nicolás Hernández

Las alarmas en el América de Cali siguen encendidas luego del golpe sufrido por Nicolás Hernández en el pasado partido ante Deportes Tolima, pues el club dio a conocer recientemente que el jugador de 28 años presentó un golpe en la rodilla izquierda con diagnóstico de trauma óseo y ligamentario.

Una molestia física poco alentadora que podría dejar a Hernández un tiempo considerable por fuera de las canchas, a la espera de exámenes complementarios a los que será sometidos para determinar exactamente el tiempo de recuperación que tendrá.

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