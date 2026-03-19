Futbolista del América rescindió su contrato y quedó como agente libre

El América de Cali se alista para lo que será la fecha 12 en la presente edición de la Liga BetPlay, duelo de visitante contra Águilas Doradas programado para este viernes 20 de marzo que se llevará a cabo en el Estadio Cincuentenario de Medellín a partir de las 4 de la tarde.

El equipo dirigido por el técnico David González buscará volver al triunfo en esta competencia luego de perder ante Pasto y obtener un reciente empate 1-1 con el Deportes Tolima, conjunto que mientras se alista para ese duelo ante Águilas se ha enterado de una inesperada salida confirmada por el periodista Andrés Muñoz.

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Futbolista del América rescindió su contrato y ha quedado como agente libre

Se trata del mediocampista Andrés Tello, jugador antioqueño de 29 años que llegó al América en agosto del año pasado, pero que desde su llegada no ha sumado ni un solo minuto bajo las órdenes del técnico David González y por eso ha decidido rescindir de manera anticipada su contrato con el equipo escarlata, que vencía hasta junio de este 2026.

El futbolista surgido en las divisiones menores del Envigado Fútbol Club, quien emigró muy joven al fútbol europeo donde pudo sumar varios partidos con clubes italiano como Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Catania y Salernitana, regresó al balompié colombiano el año pasado para vestir la camiseta del América de Cali, donde no pudo destacarse.

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¿Cómo va el América de Cali en la Liga BetPlay?

El equipo de los ‘Diablos Rojos’, que debe un partido para quedar al día en el calendario de la Liga BetPlay 2026-I, se ubica de momento en la séptima posición del torneo con 17 puntos, a 7 unidades del líder Atlético Nacional.

Los dirigidos por David González también están a la expectativa de los que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, que justamente se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a partir de las 6 de la tarde (hora de Colombia).

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