América de Cali prepara dos cambios en la titular contra Alianza Atlético por Copa Sudamericana

Con la necesidad de mejorar su rendimiento y sumar su primera victoria en la Copa Sudamericana 2026, América de Cali alista variantes en su formación titular para el duelo de este miércoles ante Alianza Atlético, por la segunda fecha del Grupo A.

La principal novedad en la alineación del América de Cali pasa por la baja de Mateo Castillo

El equipo dirigido por David González viene de empatar 1-1 en su visita a Macará, en un compromiso donde dejó dudas en su funcionamiento, especialmente en el frente ofensivo. Ahora, en el estadio Pascual Guerrero, buscará mostrar una cara distinta ante su afición.

La principal novedad en la alineación pasa por la baja de Mateo Castillo, quien sufrió un trauma en la rodilla izquierda con diagnóstico de esguince grado 1. El mediocampista, pieza habitual en el once titular, estará fuera de las canchas durante las próximas semanas, obligando al cuerpo técnico a mover sus fichas.

Ante esta situación, el juvenil Luis Miguel Mina se perfila como su reemplazo natural, tal como ocurrió en el compromiso anterior. El entrenador confía en su proyección y en su capacidad para mantener el equilibrio en el mediocampo.

Regreso progresivo de Jan Lucumí al América: el DT David González no lo ponría inmediatamente de titular

Según el diario El País de Cali, el equipo también tendría un segundo cambio, y respondería a una decisión técnica. La falta de profundidad por las bandas, sumada al bajo nivel mostrado por algunos jugadores, llevaría a González a modificar el ataque. El venezolano Darwin Machís saldría del once inicial, cediendo su lugar a su compatriota Jhon Murillo, quien ha sido probado en los entrenamientos recientes.

Otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es el regreso progresivo de Jan Lucumí, ya recuperado de una lesión muscular. No obstante, la intención sería llevarlo con cautela y darle minutos en el segundo tiempo para evitar una recaída.

América llega a este compromiso con la presión de conseguir un triunfo, luego de registrar solo una victoria en sus últimos cinco partidos. El encuentro ante Alianza Atlético, programado para las 9:00 p. m., se presenta como una oportunidad clave para enderezar el camino en el torneo continental.

La formación titular sería con: J. Fernandes, Luis Miguel Mina, A. Mosquera, Ó. Bertel, R. Carrascal (C), J. Escobar, T. Ángel, Y. Guzmán, J. Murillo y D. Valencia.

Suplentes: D. Machís, J. Soto, D. Rosero, M. Mina, C. Tovar, J. Cavadía, C. Sierra, J. Romero, J. Murillo, D. Borrero, A. Ramos, K. Angulo. DT: David González