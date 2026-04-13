Hinestroza minimiza cambio de DT en Bucaramanga: “Con cualquiera voy a correr el 100 %”

Luego de la victoria que mantiene con vida a Atlético Bucaramanga en la lucha por clasificar, el experimentado lateral Freddy Hinestroza se refirió al presente del equipo tras la salida del técnico Leonel Álvarez, dejando una postura clara sobre el impacto del cambio en el banquillo.

"El equipo siempre ha trabajado igual, porque esto es de trabajo": Hinesrtoza

El conjunto ‘leopardo’, que fue dirigido de manera interina por Wilberth Perea, alcanzó las 22 unidades y se ubicó en la novena posición, a un punto del octavo lugar, lo que lo mantiene en la pelea a falta de tres jornadas.

En zona mixta, en declaraciones recogidas por el diario la Vanguardia, Hinestroza valoró el rendimiento del equipo tras una racha de resultados adversos: “Creo que el equipo sabía que tenía bastante la necesidad, veníamos dolidos porque no se nos había dado el resultado a favor, pero el equipo siempre ha trabajado igual, porque esto es de trabajo”, afirmó. Además, destacó la eficacia ofensiva mostrada: “Gracias a Dios se nos abrió el arco y pudimos sacar una cantidad de goles”.

Hinestroza: "el técnico es lo de menos, yo con cualquier entrenador voy a correr lo mismo"

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Sin embargo, al ser consultado sobre el cambio en la dirección técnica, el defensor fue contundente y restó relevancia a la salida de Álvarez. “Para mí, no me importa el técnico, el técnico es lo de menos, yo con cualquier entrenador voy a correr lo mismo”, aseguró. En ese sentido, enfatizó que su compromiso trasciende al entrenador: “Mi compromiso no es con el entrenador, es con la gente, con la directiva… a mí cualquiera que me dirija voy a correr el 100 % siempre”.

El jugador, de 36 años, también se refirió al manejo de grupo, un aspecto frecuentemente señalado en los cambios de entrenador. “Para mí es un tema personal. Tu vibra, tu energía y tu ánimo no puede depender de un entrenador”, explicó. Y agregó: “Mi energía, mi ambición depende de mí mismo… yo me mato es por ellos”.

Hinestroza reiteró su enfoque profesional: “Si el entrenador tiene manejo de grupo o no, a mí me tiene sin cuidado, yo voy a entregar siempre el 100 % de mí”. El próximo reto del Bucaramanga será ante Atlético Nacional, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación.