¡Regreso al Corinthians! Refuerzo inesperado antes del duelo contra Santa Fe en Libertadores

En la antesala del duelo por la segunda fecha del Grupo de la Copa Libertadores, Corinthians confirmó la reincorporación del mediocampista Alex Santana, quien vuelve a ser opción para el compromiso frente a Independiente Santa Fe, programado para el miércoles 15 de abril en el Neo Química Arena.

La llegada reciente del nuevo entrenador Fernando Diniz cambió su panorama dentro del club

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El volante de 30 años regresa al primer equipo tras varios meses entrenando de manera diferenciada. Desde enero, cuando volvió de su cesión en Gremio, no había sido tenido en cuenta por el entonces entrenador Dorival Júnior. Sin embargo, la llegada reciente de Fernando Diniz cambió su panorama dentro del club.

El nuevo técnico decidió darle una oportunidad al jugador, valorando su experiencia y perfil en el mediocampo como una alternativa útil de cara a un calendario exigente.

El futbolista, que acumula seis meses sin actividad oficial, buscará recuperar ritmo y confianza en un momento clave de la temporada. Su paso más reciente por Gremio no dejó mayores registros, con apenas diez partidos disputados y sin lograr consolidarse.

El duelo contra Santa Fe por Copa Libertadores es una oportunidad para el mediocampista

Fichado en 2024, Alex Santana había perdido protagonismo en el plantel durante el último año, lo que llevó a su salida en condición de préstamo. No obstante, su contrato vigente hasta diciembre de 2027 respalda la apuesta del club por su potencial recuperación deportiva.

La reincorporación del mediocampista se da en un contexto donde Corinthians necesita variantes para afrontar la competencia continental. El duelo ante Santa Fe representa una oportunidad para afianzarse en la tabla y responder ante su afición.

Aunque no se ha confirmado si será titular, la inclusión de Santana amplía las opciones tácticas de Diniz, quien apuesta por revitalizar piezas relegadas para fortalecer el equipo en su camino en la Libertadores.