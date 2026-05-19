América de Cali jugará este martes un partido decisivo frente a Club Atlético Tigre por la quinta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana. El compromiso se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y podría acercar a los escarlatas de la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

América de Cali vs. Tigre EN VIVO: hora, TV y cómo ver el duelo de Copa Sudamericana

El conjunto caleño llega al encuentro en una posición expectante dentro del grupo. América suma siete puntos y está a solo una unidad del líder Macará, por lo que una victoria en casa le permitiría tomar ventaja de cara a la última fecha de la fase de grupos. El partido contra los argentinos podrá ser seguido online en vivo minuto a minuto por Deportes RCN.

Los dirigidos por David González vienen de conseguir un valioso triunfo 2-0 frente a Alianza Atlético en Perú, resultado que les permitió recuperar confianza después de la derrota sufrida justamente ante Tigre en territorio argentino. En aquella ocasión, el equipo de Victoria se impuso 2-0 gracias a una presentación sólida y efectiva.

Dónde ver EN VIVO América de Cali vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026

Lea también Ambiente de Copa: Alfredo Arias condicionó partido del Junior contra Sporting Cristal

Sin embargo, el presente del América también está marcado por el duro golpe recibido en la Liga Dimayor, donde fue goleado 4-0 por Independiente Santa Fe y quedó eliminado en los cuartos de final.

Por su parte, Tigre llega a Cali con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones. El equipo dirigido por Diego Dabove acumula cinco puntos y se ubica tercero del grupo tras igualar 2-2 frente a Macará en Ecuador. Aunque el empate fue valioso, el conjunto argentino desperdició la oportunidad de asumir el liderato.

El Matador atraviesa un momento complicado en el torneo local, donde cerró el Apertura sin victorias en sus últimas doce presentaciones y con apenas ocho puntos obtenidos de los últimos 36 posibles.

El partido entre América y Tigre comenzará a las 9:00 p. m. (Hora Colombia) y será transmitido por DSports. El árbitro principal será el brasileño Bruno Arleu, mientras que el VAR estará a cargo de Rodolpho Toski.