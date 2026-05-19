¡Los primeros en llegar! Concentración de Colombia en Guarne rumbo al Mundial

La cuenta regresiva hacia el Mundial ya comenzó para Selección Colombia. Este lunes comenzó oficialmente en Guarne la concentración del equipo nacional bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, en una jornada marcada por la llegada de las primeras figuras y la expectativa que empieza a crecer en Antioquia alrededor de la Tricolor.

Selección Colombia inició concentración en Guarne con James y Dávinson como primeros en llegar

Según informó el diario El Colombiano, los primeros futbolistas en arribar a Medellín fueron James Rodríguez, Dávinson Sánchez y Santiago Arias, quienes quedaron a disposición del cuerpo técnico para comenzar los trabajos físicos y futbolísticos previos a la Copa del Mundo. También se sumó Jhon Jáder Durán, quien antes de integrarse al grupo estuvo presente en el compromiso entre Envigado y Quindío en el Parque Estadio Sur.

Aunque el operativo de llegada se manejó con discreción, varios aficionados se acercaron a hoteles, aeropuertos y alrededores de la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne para intentar ver de cerca a los referentes del combinado nacional.

La concentración en territorio antioqueño representa el primer gran paso de Colombia antes de entregar la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial. Lorenzo ya había explicado días atrás cómo sería este proceso gradual de preparación, teniendo en cuenta que varios futbolistas continúan compitiendo con sus clubes en distintas ligas del mundo.

Concentración de la Selección Colombia en Guarne rumbo al Mundial 2026

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El cuerpo técnico decidió nuevamente instalarse en Guarne por factores logísticos, deportivos y fisiológicos. Las condiciones climáticas de Medellín y sus alrededores fueron consideradas ideales para facilitar la adaptación antes del viaje a México, donde la Selección tendrá parte de su preparación final.

Además, el complejo deportivo de Atlético Nacional cuenta con infraestructura de alto nivel, incluyendo canchas especializadas, gimnasios, zonas médicas y espacios de recuperación que han dejado satisfechos a los responsables de la preparación física del equipo nacional.

En los próximos días se espera la llegada progresiva del resto de preseleccionados, entre ellos Camilo Vargas y Álvaro Montero.