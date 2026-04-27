América deja atrás la derrota en el clásico y se enfoca en la Sudamericana: "es un rival duro"

América de Cali sufrió un duro golpe en el clásico vallecaucano tras caer ante Deportivo Cali en un partido cerrado e intenso que parecía encaminado al empate, pero que terminó resolviendo Avilés Hurtado con el gol de la victoria para los dirigidos por Rafael Dudamel.

Tras el compromiso, el defensor Omar Bertel asumió la derrota con autocrítica, aunque dejó claro que el plantel ya cambió el foco hacia la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Tigre el próximo jueves.

"Los clásicos se ganan, uno nunca los quiere perder" Bertel, sobre el Deportivo Cali

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El lateral reconoció que el resultado dolió por tratarse de un clásico, pero pidió mesura frente al momento del equipo: “Si perdemos, no somos los peores y si ganamos no somos los mejores, eso hace parte del fútbol. Estamos clasificados, estamos motivados en Sudamericana, estamos de punteros, tenemos que seguir con esa racha positiva en Sudamericana y bueno, mejorar, mejorar en los próximos días”, expresó.

Bertel no ocultó la frustración por haber dejado escapar un duelo clave ante el rival de patio: “Sabíamos que este partido era importante para nosotros porque los clásicos se ganan, uno nunca los quiere perder, pero bueno, ya hay que pasar la página y pensar en el jueves. Nos vamos amargados, sabíamos la importancia de este partido”, comentó.

América buscará pasar rápido la página y concentrarse en Tigre, un rival directo en el Grupo A

En su análisis del encuentro, el defensor señaló que América no arrancó con la intensidad necesaria y eso condicionó el trámite del compromiso: "De pronto entramos sabiendo que ya estábamos clasificados y estábamos errando pases, lastimosamente se nos va el partido. Ellos en el primer tiempo empezaron con el ímpetu, tuvieron, creo que tres opciones claras de gol, no las concretaron”, indicó.

También explicó que en la segunda parte el cuadro escarlata logró reaccionar y tomó el control. “En el segundo tiempo tuvimos más ese trámite del partido porque si el resultado nos servía a nosotros el empate lo queríamos ganar, pero bueno, lastimosamente así es el fútbol y cualquier cosa pasa”.

Ahora, América buscará pasar rápido la página y concentrarse en Tigre, un rival directo en el Grupo A. Bertel anticipó un duelo exigente: “Sabemos que es un rival duro, que es complejo, pero bueno, ya en la semana lo trabajaremos y pensar en la victoria que nos puede dejar en la punta nuevamente”.

El Grupo A de la Copa Sudamericana comenzó con máxima paridad en la parte alta. América y Macará comparten el liderato con cuatro puntos tras dos jornadas disputadas, ambos invictos y con una diferencia de gol de +1. El conjunto escarlata toma ventaja por haber marcado tres tantos, uno más que el club ecuatoriano, que también suma una victoria y un empate.

En la zona baja aparecen Alianza Atlético y Tigre, cada uno con una unidad luego de dos presentaciones. Los peruanos han convertido dos goles, mientras que el equipo argentino solo registra uno. Ambos clubes tienen diferencia negativa de -1, por lo que las próximas fechas serán determinantes para seguir con opciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo continental.

Grupo A - Copa Sudamericana