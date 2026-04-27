Neymar es nuevamente duda para Santos en importante partido de Copa Sudamericana

Vuelven las competencias internacionales para el continente americano y junto con ello de nuevo el protagonismo de Santos de Brasil y su principal estrella, Neymar, quien no ha podido brillar como se esperaba en las competencias locales y en la Copa Sudamericana.

Ahora llega otra preocupación para el club, ya que es último del Grupo D y en el marco de la tercera fecha sería duda Neymar tras una infección viral que no le permitió entrenar con el resto de sus compañeros, aunque si viajó a Argentina para el duelo ante San Lorenzo.

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Neymar viajó para jugar Sudamericana, pero podría no jugar

La presencia de Neymar con Santos en la próxima jornada de la Copa Sudamericana se ha convertido en una incógnita de último momento debido a una infección viral que ha afectado al delantero brasileño en los últimos días.

La noticia ha generado preocupación tanto en el cuerpo técnico como en los aficionados, que esperaban contar con su máxima figura en un compromiso clave. Según los reportes médicos del club, Neymar presentó síntomas compatibles con un cuadro viral que le ha impedido entrenar con normalidad.

Aunque no se trata de una lesión muscular ni de una afección de gravedad mayor, el malestar general, la fatiga y la necesidad de reposo han obligado a manejar su situación con cautela. En este tipo de casos, la recuperación depende en gran medida de la respuesta del organismo y del descanso adecuado.

El partido de Copa Sudamericana se presenta como una prueba exigente, donde Santos necesita su mejor versión para competir. Sin embargo, la decisión final sobre la participación de Neymar se tomará a última hora, dependiendo de cómo evolucione en las horas previas al encuentro, ya que se vio que incluso la estrella brasileña ya se encuentra en suelo argentino.

¿Cuándo es el partido de Santos vs San Lorenzo en Copa Sudamericana?

El partido entre Santos FC y San Lorenzo por la Copa Sudamericana se jugará el martes 28 de abril de 2026, sobre las 17:00 hora Colombia.

El encuentro corresponde a la fecha 3 del Grupo D y se disputará en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro), en Buenos Aires.

¿Cómo le ha ido a Neymar en la presente temporada con Santos?

Tras haber salvado el descenso del Brasileirao en la temporada 2025, Neymar inició otro capítulo más en Santos, pero lo ha hecho de manera bastante tropezada por las lesiones que solo le han permitido jugar 10 partidos en cuatro competencias distintas, sumando poco más de 800 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha reportado con cuatro goles y tres asistencias.