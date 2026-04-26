[VIDEO] América denunció brutal ataque al bus del equipo: exigió duras sanciones

América de Cali emitió un enérgico comunicado oficial en el que rechazó los hechos de violencia sufridos por su delegación a la salida del escenario deportivo, luego del compromiso disputado recientemente. La institución vallecaucana denunció ataques reiterados contra el bus en el que se movilizaba el plantel y pidió a las autoridades investigar lo ocurrido para identificar responsables y aplicar sanciones ejemplares.

América de Cali denuncia brutal ataque al bus del equipo y exige duras sanciones

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En el documento, el club aseguró que el vehículo que transportaba al equipo fue blanco de agresiones deliberadas por parte de individuos señalados como hinchas del equipo rival. Según explicó América, el primero de los ataques causó daños significativos en el bus y dejó varias personas con heridas leves.

La institución también advirtió que los incidentes no se limitaron a un hecho aislado, sino que se extendieron durante un tramo importante del recorrido. Para el club escarlata, se trató de un escenario sostenido de hostigamiento que puso en riesgo la integridad física de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal logístico que se encontraba a bordo.

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América fue contundente al condenar este tipo de comportamientos y sostuvo que atentan directamente contra la seguridad de los protagonistas del espectáculo deportivo. Además, remarcó que estos actos afectan la esencia del fútbol como espacio de convivencia, encuentro y pasión entre aficionados.

“El fútbol no puede seguir siendo rehén de unos pocos que distorsionan su verdadero significado”, expresó la institución en uno de los apartes más fuertes del comunicado, en el que también insistió en que lo sucedido no puede normalizarse ni relativizarse.

El club hizo un llamado firme a las autoridades competentes, organismos de seguridad y entes organizadores para que se realice un seguimiento exhaustivo a los hechos y se implementen medidas contundentes que garanticen condiciones reales de seguridad antes, durante y después de cada evento deportivo.

Asimismo, confirmó que ya inició los procesos correspondientes para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades individuales y colectivas, con el propósito de que se impongan las sanciones a que haya lugar, además de la reparación de los daños ocasionados.