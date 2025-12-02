América depende de sí mismo: así quedaron sus cuentas en el Grupo A

América de Cali volvió a sumar puntos en la jornada 4 del Cuadrangular A. El cuadro escarlata tuvo un partido complicado que arrancó perdiendo en primer tiempo y que lo ponía bastante enredado.

Medellín fue el primero en darle la sorpresa a los diablos rojos, el elenco poderoso se adelantó con un gol de Baldomero Perlaza y todo parecía inclinado para la victoria local. Sin embargo, el arreón de Cristina Barrios, Yojan Garces y los jugadores del cuadro caleño terminaron cambiando el partido en el Atanasio Girardot.

El encargado de poner la paridad fue justamente Yojan Garces. El joven atacante, que ha empezado a tener protagonismo en el cuadro americano, resolvió una gran jugada en ataque para poner el 1-1 en un Atanasio con poca asistencia del público local. Un gol que llevó al equipo de David González a dar un paso al frente.

Cuando parecía que todo quedaba igualado, los rojos tuvieron varias opciones para llevarse la victoria en suelo antioqueño. Cristián Barrios generó varias opciones en la puerta del área del elenco antioqueño y estuvo cerca del 2-1 que metía al cuadro americano de lleno en la pelea.

Los de Cali llegaron a 5 puntos y mantienen la distancia de cara a las últimas fechas del cuadrangular. América se mantiene vivo en un grupo bastante complicado y logró sumar 4 puntos en la última fecha doble, pero ahora deberá sumar victorias ante Junior y Nacional.

Para América las cuentas quedaron muy claras en la pelea por el cupo a la final. La victoria de Junior obliga al onceno rojo a ganar sus dos partidos restantes para meterse en la final. El equipo de González depende de sí mismo, una victoria ante Junior en Barranquilla y un empate ante Nacional con una combinación de resultados también podrían darle el cupo a la final.

El equipo de González tiene una dura tarea para conseguir su tiquete a la final. Los rojos deben ganar sus siguientes compromisos y esperar que Nacional no sume más goles en caso de ganar sus dos partidos restantes. Sin embargo, un resultado diferente a la victoria en Barranquilla lo deja casi eliminado.

Por ahora, todo está muy abierto para todos los equipos. En la quinta jornada que se jugará este jueves 4 de diciembre, América será visitante ante Junior y Nacional recibirá al Medellín en el clásico.