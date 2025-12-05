América de Calisufrió un nuevo golpe deportivo en su intento por volver a figurar entre los grandes protagonistas del fútbol colombiano. La derrota en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales ante Junior de Barranquilla consumó una eliminación anunciada y dejó al conjunto dirigido por David González sin posibilidades de clasificar a la final de la Liga Betplay.

El fracaso, que llega tras una campaña irregular, extiende a cinco años la sequía de títulos y desata nuevamente la inconformidad de una hinchada cansada de promesas incumplidas.

El juego en el Metropolitano parecía encaminado para los escarlatas tras un inicio convincente. Con una presión alta y manejo de pelota, el cuadro vallecaucano logró ponerse en ventaja, generando la ilusión de que esta vez el equipo podría sostener el resultado en un escenario históricamente complejo. Sin embargo, esa esperanza duró poco. Junior , guiado desde la línea por Alfredo Arias, corrigió líneas, ajustó la circulación en el mediocampo y aprovechó las falencias defensivas del visitante.

La remontada barranquillera dejó en evidencia los vacíos estructurales del América, especialmente en los minutos decisivos. El tramo final fue una muestra de desconexión y falta de jerarquía, con jugadores muy lejos de su mejor versión. Uno de los más señalados fue Yojan Garcés, protagonista de un cierre flojo que permitió espacios para que el rival tomara control del partido. El equipo perdió intensidad, cedió terreno y terminó pagando caro su fragilidad en los duelos individuales.

La eliminación no solo implica quedar fuera de la final, sino también perder la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2026, un objetivo fundamental para la institución tanto en lo deportivo como en lo económico. La ausencia en el torneo continental supone dejar de percibir ingresos claves para la construcción del proyecto, además de limitar la capacidad para atraer jugadores de primer nivel. Por ahora, la única consuelo será la presencia en la Copa Sudamericana, un premio menor en un año cargado de expectativas que terminaron diluidas.

Mientras tanto, las tribunas empiezan a manifestar su malestar. La hinchada escarlata, conocida por su exigencia y fidelidad, reclama decisiones profundas en la estructura administrativa. La continuidad del actual modelo deportivo es uno de los debates más intensos, pues los seguidores consideran que no existe un proyecto sólido que respalde a un plantel capaz de competir en la élite. En redes sociales y espacios de opinión, el pedido de un recambio directivo gana fuerza.

De cara al 2026, el América tendrá la obligación de repensar su nómina, corregir falencias y construir un grupo verdaderamente competitivo. La Sudamericana representa una opción para recuperar confianza, pero solo será útil si se acompaña de una planificación seria. Cinco años sin títulos pesan, y este nuevo tropiezo confirma que el club necesita una reestructuración real si quiere volver a ser protagonista y dejar atrás una era marcada por la irregularidad.