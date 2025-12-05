Tulio Gómez reveló sorpresas en América: “Un equipo en otra liga”

Mientras América de Cali sigue en la pelea por clasificar a la final de la Liga BetPlay en los cuadrangulares semifinales ante el Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano, Tulio Gómez entregó claves en una entrevista exclusiva de Jhon Jairo Miranda, periodista de Win Sports y de TelePacífico.

En el programa Sin Camiseta, Tulio Gómez, que en estos momentos no la pasa para nada bien con las protestas de los hinchas, sacó todo a la luz sobre lo que se viene para la institución, el por qué Marcela, su hija es la presidenta del América y muchas cosas más de su vida personal con declaraciones afuera del fútbol.

Sin embargo, JJ Miranda le preguntó por una posible venta del América de Cali, respuesta que dejó claro que no es así de fácil como la gente cree. Además, reveló que se vienen tres cosas muy buenas en las que está trabajando y que se darán a conocer próximamente.

LA VENTA DEL AMÉRICA DE CALI

¿Es cierto que el equipo lo van a vender?, Tulio Gómez afirmó que, “desde la época de Oreste (Sangiovanni) decían que llegaba Carlos Slim. Oreste Sangiovanni fue el que contrató al hombre que sacó al América de la lista Clinton”, inició el máximo artillero.

“Las premisas eran sacar al equipo de la B, ganar títulos y fortalecer las divisiones menores y volverlo atractivo para que llegue un fondo de inversión y sé que no tengo esa caja”, continuó Tulio. Afirmó que, si llega a pasar algo, el equipo queda para Marcela y sus hijas.

Indicó que venderlo no es para nada sencillo, pues, “vender al América no es como vender a un carro. Primero debe llegar una empresa, mostrar origen de fondos, mostrar prueba de fondos, pasar todos los filtros, convocar una Asamblea Extraordinaria, presentar al comprador y pasar a la votación”, por ahora, el club no está en venta, aseveró.

LOS CAMBIOS QUE VIENEN PARA EL AMÉRICA DE CALI

Tulio siguió hablando de lo que viene para la institución con grandes sorpresas, una que no habló mucho para no dañar lo que se puede presentar a corto y largo plazo, “para el América vienen dos cosas grandes, no, tres. En algún momento llega un fondo, segundo, lo del estadio no ha muerto y tercero, hay un tema que estoy trabajando por ahí hace dos años. América va a tener otro equipo en otra liga. No le puedo decir mucho”.

JJ Miranda preguntó si era una filial u otro América en otro país, “tiene que ser de América. Vienen cosas grandes si Dios quiere”. Sobre el Estadio indicó que la idea es que, “si todo avanza, el año entrante empiezan las obras. Vamos a tener todo un complejo. Vamos a tener 120,000 metros para tener una sede deportiva, administrativa, casa hogar y para tener un hotel de alojamiento para los jugadores”. La idea salió a partir de una visita que hizo en Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid.