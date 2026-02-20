América hizo impensado anuncio tras perder contra Junior

El equipo comandado por David González ha tenido una temporada bastante regular, con un vaivén de resultados que, por el momento le permiten estar en la séptima casilla con un total de 10 unidades.

América viene de caer en la última fecha contra Junior por un marcador de 2-1 en condición de visitante, un resultado que dejó bastante golpeado al equipo y que lo obliga a reivindicarse con su hinchada en el duelo frente a Jaguares en el Pascual Guerrero y en donde los hinchas recibirán un beneficio para alentar al equipo.

América confirmó promoción en la boletería para el partido vs Jaguares

El cuadro 'tiburón' sufrió, pero se logró llevar la victoria sobre el último minuto del partido gracias a la anotación de Teófilo Gutiérrez sobre el minuto 102. Fue justamente la incongruencia con los tiempos de adición y otras jugadas polémicas, las que hicieron que David González estallara en contra de los arbitrajes.

El Estadio Roberto Meléndez fue el escenario deportivo que le abrió las puertas al duelo de América y Junior, el cual terminó con un sufrido marcador de 2-1 a favor del conjunto local. Ahora llega el momento de la 'mechita' de auspiciar como local frente a toda su hinchada, lo cual le ha venido funcionando en la presente liga, tal como lo demostró venciendo a Santa Fe en la celebración de su cumpleaños 99 en la fecha 6.

América busca volver a sumar de a tres unidades con un Pascual Guerrero lleno que funcione para intimidar a Jaguares, el cual llega con la frente en alto con tras vencer también a Santa Fe por un marcador de 3-1. Para ello hicieron oficial una promoción de 2x1 e incluso un 3x1 en localidades específicas para los fanáticos.

El cuadro 'escarlata' ha habilitado una oferta de 2x1 en las tribunas Sur, Oriental y Occidental, mientras que en la tribuna norte habrá 3x1, buscando que los hinchas puedan asistir al partido junto a sus amigos y familiares por el mismo precio de una entrada.

¿Cuándo se jugará América vs Jaguares?

El siguiente duelo de América de Cali de la mano de David González será ante Jaguares de Córdoba, equipo que está estrenando director técnico, Gustavo Florentín, y que viene de vencer a Santa Fe en el marco de la fecha 7. Este duelo se llevará a cabo en el Pascual Guerrero el domingo 22 de febrero sobre las 20:30 hora local.