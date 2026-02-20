Entrenador del Minnesota rompió el silencio con James: detalles del fichaje

Sin duda alguna, la MLS y todo Colombia aguardan por el debut de James Rodríguez en el Minnesota United que dará de qué hablar. Una nueva experiencia en su carrera deportiva en Estados Unidos para apuntarle a ganar regularidad en estos cuatro meses para afianzarse de cara al Mundial.

El futuro de James dio muchas largas hasta que se dio esta oportunidad de la MLS en donde espera figurar. Infortunadamente, el ex Real Madrid no estará en el primer partido de la temporada ante el Austin FC en condición de visitante este sábado 21 de febrero. Pero, seguramente, tendrá oportunidad de estrenarse contra el Cincinnati FC en la segunda fecha.

Cameron Knowles tendrá que definir la posición de James Rodríguez, pues el volante puede jugar en varias zonas. Una puede ser por los costados, ya sea de extremo, de media punta o de volante creativo para ser el nexo con los delanteros. Sus asistencias y sus goles darán de qué hablar.

El entrenador neozelandés rompió el silencio y habló por primera vez de como se dio la llegada y la importancia de tener al colombiano en la MLS y en un plantel que necesita buscar su primer título en la historia. El club inició su experiencia profesional en 2017, siete años después de su fundación.

EL VALOR AGREGADO DE JAMES RODRÍGUEZ EN LA MLS Y EN MINNESOTA UNITED

En el medio SiriusXM, Cameron Knowles por fin habló de la llegada de James Rodríguez que espera dar de qué hablar con su protagonismo en la cancha. Su estreno en la MLS se demoraría un poco, dado que no estará en el primer partido del Minnesota que enfrentará al Austin en condición de visitante.

Cameron Knowles afirmó que hubo interés de todas las partes en concretar la llegada del jugador, “desde el principio quedó claro que estaba muy motivado e interesado en venir a la MLS y estar en Minnesota. Todas las conversaciones fueron muy positivas”.

Posteriormente, indicó que el volante ex Real Madrid demostró su interés en tomar esta oferta del Minnesota United, “parecía realmente motivado y comprometido. Así que creo que no se presenta a menudo una oportunidad como esta. Y ha traído un gran protagonismo al club y a la liga”.

Ese valor agregado del impacto que tendrá James Rodríguez tiene que ver con ese protagonismo como una de las grandes figuras del Minnesota United y con la MLS. Además, dentro de la institución, Cameron Knowles sentenció que, “traerá muchas oportunidades para nuestros jugadores, ya sabes, no solo su llegada, sino también esa exposición adicional para muchos de nuestros muchachos”.

¿POR QUÉ JAMES NO DEBUTARÁ EN MINNESOTA UNITED VS AUSTIN?

El permiso de trabajo de James Rodríguez llegó un poco tarde. No tuvo muchas sesiones de entrenamiento junto con sus nuevos compañeros y esto ha sido determinante para que no sea convocado en esta primera salida del Minnesota United en la MLS.

Este jueves 19 de febrero Minnesota United escribió en su página oficial que James Rodríguez no sería tenido en cuenta en el debut de la MLS frente a Austin, “tiene el potencial de revolucionar el ataque de los Loons, complementando a la perfección el estilo de juego más agresivo de Knowles. Ahora mismo, está recuperando su mejor forma, así que veremos cómo se desenvuelven los chicos por fuera de casa”.

Su debut dependerá de la semana que viene. Regresar a entrenamientos será clave para que el club pueda tener a James Rodríguez disponible en la competencia con el fin de que sea considerado en la nómina para el juego en condición de local frente al Cincinnati FC.