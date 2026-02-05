América negoció con delantero de Millonarios: David González lo pidió

David González finalmente pudo debutar en el banquillo de América de Cali tras haber tenido que pasar el segundo semestre de desde los palcos. El estratega antioqueño trabajó de buena manera durante la pretemporada y conformó un equipo que debutó de buena manera en la Liga BetPlay de apertura, aunque todavía con un vacío en la zona ofensiva.

América de Cali se reforzó con grandes figuras como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Marlon Torres, pero aún así a González le seguiría haciendo falta un jugador de jerarquía y olfato goleador, por lo que habrían estado preguntando por las condiciones del fichaje de Leonardo Castro.

Leonardo Castro por poco es fichaje de América

América ha estado buscando por varias semanas un delantero que ayudara a reforzar la zona ofensiva durante la temporada 2026. El uruguayo, José Neris, fue uno de los principales candidatos a vestirse con la camiseta del cuadro 'escarlata', pero la negociación se cayó, por lo que decidieron mirar hacia otro lado y abrirle las puertas al ecuatoriano, Daniel Valencia.

Sin embargo, el gerente deportivo del club, Iván Vélez, confirmó que estuvieron tomando en cuenta a Leonardo Castro para que se convirtiera en uno de los jugadores estelares de la 'mechita', un pedido especial por parte de David González, quien lo conoce bastante bien tras su paso por Millonarios e incluso intentó interceder directamente para que se concretara el fichaje.

Castro fue una de las primeras opciones que hubo, se habló con el agente y el jugador antes de que se diera la renovación con Millonarios, pero el goleador se terminó inclinando por la propuesta del cuadro 'embajador', con el cual jugará hasta diciembre de 2028.

"Nosotros habíamos tenido la oportunidad de hablar con Leo castro que estaba por renovar con Millonarios. Había llegada por medio del entrenador, estuvimos hablando por medio de su agente, pero n se dio y finalmente terminó finiquitando con Millonarios".

En otras noticias: Nacional vuelve: análisis del clásico Nacional vs. América

Otros jugadores que intentó fichar América

El cuadro 'escarlata' no la pasó tan bien durante el mercado de fichajes, ya que su búsqueda para contratar a un delantero no fue nada fácil. Leonardo Castro le cerró las puertas e intentaron ir por Luciano Pons, pero Bucaramanga se quedó con la opción de compra. Posteriormente intentaron con 'Titi' Rodríguez, a quien también dirigió David González, pero el jugador ya tenía una oferta de Deportivo Cali.