Rengifo, figura contra el América: "El equipo se vio con esa necesidad, con esa hambre"

Una versión más del clásico colombiano Nacional – América. Victoria del Verde, 2-1 sobre el escarlata y uno que ya se volvió habitual, Juan Manuel Rengifo, felicitaciones gran victoria hoy.

Lea también Cuatro equipos del FPC se frotan las manos ante la posible venta de Jhon Arias

Juan Manuel Rengifo: “contento por la victoria, por poder ayudar al equipo con el gol, con el esfuerzo y bueno, contentos porque. volvemos a jugar y volvemos a ganar.

Juan Manuel Rengifo: "un clásico siempre va a ser especial, más contra América"

Este es un partido que ten sabor especial, para el hincha, para ustedes, para todos: “Sí, claro, un clásico siempre va a ser especial, más contra América, por eso nosotros salimos siempre a jugar a matarnos también en este y sea el que sea, siempre tenemos esa aplicación de ganar. Y bueno, y creo que el equipo se vio con esa necesidad, con esa hambre que necesitamos tener”.

Rengiufo habla de su disposición en la cancha, partiendo desde atrás, quizás no tan referenciado por el rival: “Sí, bueno, siempre lo he dicho, donde me toque, donde el profe vea que yo pueda soportarle al equipo, yo voy a estar contento y voy a disfrutar jugar. El profe me ve con esa ese despliegue ahí el arco de contrario, el arco también de nosotros a la hora de defender. Y bueno, yo con toda la actitud y con todo el amor, lo voy a hacer. También mis compañeros me ayudan mucho porque si no tuviera estos compañeros que tengo, no podría hacer todo lo que hago defensiva y ofensivamente”.

El mejor de Nacional contra América: "Siempre me ha gustado el gol, el arco, siempre lo he dicho"

Está cogiendo el gusto, llegar desde atrás por sorpresa, tiene el arco pintado en la frente: “Siempre me ha gustado el gol, el arco, siempre lo he dicho y bueno, también poder aportar al equipo con un gol con asistencia siempre es lo mejor”.

Seis de seis, con varios partidos postergados, ¿es un equipo que cada vez tiene más cercana la idea de Diego Arias, con refuerzos que se han acoplado bien también? “Sí, bueno, lástima esos aplazados que hemos tenido, pero bueno, estos días que hemos tenido nos ha servido para corregir pequeños detalles, creo que hoy se vio un equipo muy compacto, muy bien, defensivamente a la hora de atacar también nos vimos bien. Pero bueno, seguir corrigiendo esos detalles para cuando vengan los otros partidos.