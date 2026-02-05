América de Cali plantó cara la derrota contra Nacional, en el resultado, hasta los últimos segundos hubo inquietud por el marcador, a pesar de verse superado, en fútbol, por desconcentraciones propias, el entrenador escarlata confesó q su frustración por un expulsado más en su equipo.

"Es inaceptable el tener tres jugadores expulsados en cuatro fechas: David González, DT del Ampéica

Sheyla García, de Win Sports hablo con David González: “definitivamente, es inaceptable el tener tres jugadores expulsados en cuatro fechas. Por más que la que las dos primeras expulsiones, de pronto no se sintieron tanto por la de Machis, pues por porque ya estábamos con tres goles de ventaja. Y la de Josen porque fue ella en el tiempo de reposición”.

La frustración provocó unas palabras sentidas por parte del América, que logró una buena imagen en el primer tiempo: “Hoy ya es una expulsión que la sentimos más, que nos condicionó demasiado, sobre todo jugando contra rivales, con los que estamos llamados a pelear por el título. Eso siempre va a costar”.

Sobre el desarrollo del partido el ex Independiente Medellín agregó: “Me parece que el primer tiempo nuestro fue muy bueno, muy bueno. Por suerte pudimos empatar muy rápido después de ese gol que terminó siendo un gol que nosotros mismos entregamos. Y eso nos permitió poder seguir en el partido con tranquilidad, con confianza, hicimos lo que normalmente hacemos, tuvimos el control del partido, tuvimos mucho más tiempo el balón, fuimos peligrosos, creamos algunas opciones de gol”.

América de Cali perdió el invicto, dos triunfos, un empate, y ahora una derrota que lo dejan con 7 puntos

EL análisis prosiguió: “En el segundo tiempo arrancamos un poco imprecisos, perdimos un par o más que un par, cuatro balones en zonas donde cuando se empiezan a perder, ya se empieza a generar ese poquito como de desconfianza, como de que uy, no, no está saliendo un poco esto y justo ahí es cuando vienen la gran desconcentración y la virtud también del segundo gol de nacional en ese balón parado, y ahí ya cambia demasiado el plan, ya nunca estuvimos cómodos”.

América de Cali perdió el invicto, dos triunfos, un empate, y ahora una derrota que lo dejan con 7 puntos en la casilla cuarta: “Después la expulsión pues terminó de hacer que el segundo tiempo nunca estuviera de nuestro lado, pero me quedo también con ese primer tiempo donde pusimos condiciones contra un gran rival en una plaza difícil y eso es lo que tenemos que continuar haciendo”.