América no cierra el mercado de fichajes: presidenta lo confirmó

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar y en esta ocasión el protagonista es América de Cali, escuadra que continúa en la búsqueda de un delantero tras la salida de Rodrigo Holgado.

El cuadro 'escarlata' afronta una nueva temporada de la mano del estratega antioqueño, David González, quien ha conformado un equipo de alto nivel para el primer semestre, pero le sigue haciendo falta un cupo por llenar y lo quiere hacer con un delantero, tal como lo confirmó la presidenta de la institución, Marcela Gómez.

América haría fichaje de un nuevo delantero

América de Cali se reforzó con grandes figuras como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Marlon Torres, pero aún así a González le seguiría haciendo falta un jugador de jerarquía y olfato goleador, por lo que habrían estado preguntando por las condiciones del fichaje de Leonardo Castro.

Otro de los delanteros que también sonó para reforzar la zona ofensiva de la 'mechita' fue Michael Rangel, quien terminó contrato con Llaneros en 2025 e inició el presente año sin club, aunque todo podría estar encaminado a un posible regreso a América de Cali, escuadra en donde logró salir campeón y marcar varios goles que en este momento le vendrían bien a la institución.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado la nueva incorporación, pero Marcela Gómez, presidenta del club, dio a conocer que hay varias opciones sobre la mesa que están evaluando con precaución porque no quieren hacer una mala inversión.

"Estamos analizando, tenemos todavía un tiempito, pero yo creo que el enfoque que tenemos para este semestre es tener un frente de ataque fuerte. Queremos generar una buena cantidad de goles para no depender solamente de un centro delantero. Tenemos todavía el espacio, tenemos varias opciones y las estamos analizando para tomar la mejor decisión".

Otros jugadores que intentó fichar América

El cuadro 'escarlata' no la pasó tan bien durante el mercado de fichajes, ya que su búsqueda para contratar a un delantero no fue nada fácil. Leonardo Castro le cerró las puertas e intentaron ir por Luciano Pons, pero Bucaramanga se quedó con la opción de compra. Posteriormente intentaron con 'Titi' Rodríguez, a quien también dirigió David González, pero el jugador ya tenía una oferta de Deportivo Cali.