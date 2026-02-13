Millonarios tomó decisión para la Liga BetPlay: ¿A qué se debe el cambio?

Millonarios regresó a la victoria en la Liga BetPlay, luego de vencer a Águilas Doradas, con la anotación de Radamel Falcao García. La anotación del tigre dejó la primera victoria del 2026 para los ahora dirigidos por Fabián Bustos, luego del pésimo arranque bajo el mando de Hernán Torres, donde acumularon 3 derrotas consecutivas.

La llegada del nuevo estratega ha generado expectativa, con la necesidad de conseguir rápidamente triunfos, teniendo en cuenta lo apretado que está el calendario. Las decisiones ya se empezaron a tomar en el entorno de Millonarios, sin dejar nada al azar.

Una de las decisiones fue la salida de Hernán Torres y la llegada de Fabián Bustos, quien, en poco tiempo de trabajo, ha engranado cosas interesantes. El discurso está llegando a sus dirigidos, quienes de a poco, se adaptan a la coyuntura, para sacar la mayor cantidad de resultados.

Los cambios no solo van al aspecto táctico, pues lo visto en Cali y vs. Águilas Doradas, dejó en evidencia cuál sería el concepto para tener en cuenta en los dirigidos por Fabián Bustos.

Los detalles en el fútbol terminan siendo todo, incluso, en cosas que no están a la vista del ojo. Para ese juego, Millonarios cambió de lugar en los banquillos técnicos, teniendo en cuenta que normalmente, se ubican en la parte norte de El Campín, lugar donde está una de las barras populares, los Comandos Azules.

Cambio en Millonarios: ocuparán el banquillo de sur

Millonarios sorprendió con un comunicado, horas antes del partido vs. Águilas Doradas, explicando el cambio de ubicación de suplentes y cuerpo técnico “Millonarios FC informa que en nuestros partidos de local y como es utilizado en los torneos Conmebol, nuestro banco de suplentes será el del costado sur”.

De acuerdo con información del periodista Gonzalo De Feliche, en el programa Despierta Win, de Win Sports, la decisión fue tomada por Ariel Michaloutsos.

¿Cuándo juega Millonarios por la Liga BetPlay?

Millonarios jugará este sábado 14 de febrero, ante Llaneros, a partir de las 4:30 p.m. en el estadio El Campín.