América le abre las puertas a Arturo Vidal: esto dijo Marcela Gómez

A lo largo del primer semestre del 2024, el América de Cali puso sus ojos en el fichaje de Arturo Vidal. El volante chileno que cuenta con una carrera intachable con pasos por Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, Inter de Milan, entre otros iba a ser un bombazo para todo el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Sin duda alguna, la posibilidad de contar con el austral generó mucha expectativa en el América de Cali. De hecho, hubo acercamientos por la pareja de Arturo Vidal que es colombiana. Arturo pasa varias vacaciones en Colombia y el cuadro escarlata ya se estaba moviendo de todas las maneras para encontrar aliados para sellar su contratación.

El 2024 giró en torno a esa opción que tenía el América de Cali de dar un golpetazo en la competencia. Arturo Vidal terminó llegando al Colo Colo de Chile, un sueño que tenía cuando dejó el club austral en su arranque de la trayectoria. Sin embargo, la puerta nunca se ha cerrado. Marcela Gómez fue protagonista en el programa de Win Sports, Medio Tiempo y esto respondió.

¿ARTURO VIDAL TIENE PUERTAS ABIERTAS EN EL AMÉRICA DE CALI?

Después de esas idas y vueltas con la posibilidad y con un Arturo Vidal que agradeció al interés del América de Cali utilizando la camisa del club en una historia que se hizo viral en sus redes sociales, la presidenta del club vallecaucano volvió a tocar el tema del chileno.

América de Cali celebra este jueves 13 de febrero 99 años de existencia. 15 estrellas en su escudo lo destacan como uno de los mejores clubes del FPC. Históricamente, siempre ha tenido figuras y el ex volante de Barcelona y otros clubes de Europa podría ser un fichaje rutilante para el futuro.

Marcela Gómez mantuvo en Win Sports que nunca se han apagado esas posibilidades de contar con el jugador del Colo Colo, “no hemos tenido más comunicaciones con él. No digo que la puerta esté cerrada del todo, pero hace un año larguito que realmente no hemos tocado el tema”.

Posteriormente, indicó que la prioridad es traer a jugadores que sepan lo que es el club, el peso que tiene representarlo y que quieran portar la camiseta, “seguimos en esa búsqueda sobre todo buscando jugadores que se identifiquen con la institución que sepan lo que es jugar en América, la responsabilidad que tiene, la dificultad que tiene porque en este equipo todas son finales. Eso debe tenerlo claro el jugador que venga acá. Los jugadores que aman la institución, que tienen una conexión y que han venido entendiendo lo que es América”.

Bajo ese panorama, América no le cierra las puertas a jugadores como Arturo Vidal, pero, tras no tener conversación con su entorno y con el futbolista desde hace un tiempo, la prioridad es armarse con fichas que saben lo que significa jugar en esta institución tan grande del FPC.