Tres equipos del FPC que podrían cambiar de técnico: "ya han hecho contactos"

El Fútbol Profesional Colombiano está en pleno desarrollo en la primera y segunda división. La Liga BetPlay, que llegó a la mitad de su calendario, ha visto la salida de cinco entrenadores, que han sido destituido de sus cargos.

Millonarios, Alianza Fc, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba han cambiado sus directores técnicos con el objetivo de recomponer el camino y mejorar su resultados.

Con la segunda mitad del calendario en juego, hay clubes que están analizando la continuidad de sus entrenadores.

Tres equipos analizan la continuidad de sus técnicos

Este miércoles 4 de marzo, Carlos Antonio Vélez dio a conocer el nombre de tres equipos, dos de la primera división y uno de la segunda categoría, que sus directivos e han comunicado con entrenadores para tenerlos como plan b en caso de destituir a sus actuales técnicos.

"Hay un breve listado de aquellos que están chilingueando. Sé de contactos que han hecho dirigentes de esos equipos con otros técnicos para tener el plan b. Hablo concretamente de Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín y Envigado. Se han hecho contactos para tener plan b, pero dependerá de los resultados en uno o dos partidos", dijo Vélez.

En el caso de Deportivo Cali, bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, el cuadro 'azucarero' ha tenido un irregular desempeño en la Liga BetPlay.

Los vallecaucanos están en la novena posición del campeonato con 12 puntos, luego de tres victorias, tres empates y tres derrotas.

Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín quedó casi sin opciones de meterse al grupo de los ocho en el primer semestre de 2026.

Los antioqueños son 16 con solo siete puntos. A pesar de seguir con vida en la Copa Libertadores, los poderosos han despertado importantes críticas en su afición por el bajo rendimiento de sus jugadores.