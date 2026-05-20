América recibe duro golpe en Copa Sudamericana con gol de Tigre en el Pascual

América de Cali no está haciendo respetar su casa contra Tigre en la Copa Sudamericana y en el marco de la fecha 5 está complicando su clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

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El cuadro argentino llegó a jugar de igual a igual en el Pascual Guerrero y perjudicó al equipo comandado por David González tras la anotación de José Romero con tan solo 10 minutos en el reloj del partido.

Gol de Tigre deja penando a América en Copa Sudamericana

La fecha 5 de la Copa Sudamericana trajo consigo importantes partidos con resultados que han venido causando "revolcones" en las tablas de posiciones de los respectivos grupos del certamen.

América de Cali es justamente uno de los protagonistas, ya que en un importante partido como lo es el duelo contra Tigre y que lo dejaría un paso más cerca de la clasificación, comenzó perdiendo después de tan solo 10 minutos de haberse dado el pitazo inicial.

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La 'mechita', con un estadio casi que vacío, sufrió también un duro golpe por parte de José David Romero, el delantero de tan solo 23 años que logró abrir el marcador en el Pascual Guerrero.

La primera parte cerró con esta única anotación y la clasificación se va complicando cada vez más si no logran reaccionar en la parte complementaria.

Próximo partido de América de Cali en Copa Sudamericana

Tras la derrota parcial ante Tigre, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, América tendría un último examen, aunque no sería para nada sencillo, ya que tendría que jugar en condición de local contra el vigente líder, Macará, el jueves 28 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

Tabla de posiciones del grupo de América tras la derrota ante Tigre

Macará sorprendió en el Grupo A de la Copa Sudamericana y con 8 puntos obtenidos en 2 victorias y 2 empates es líder parcial, tomando en cuenta que le hace falta un partido.

Mientras que lo sigue de cerca Tigre, el cual está sacando un resultado favorable en condición de visitante frente a América y que lo está dejando segundo también con 8 unidades. Mientras que el cuadro 'escarlata' es tercero con siete puntos sumados en dos victorias, un empate y dos derrotas.

Finalmente el grupo lo cierra Alianza Atlético, el cual a lo largo de 4 fechas jugadas solamente ha podido sumar un punto.