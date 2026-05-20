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Posición y cuentas de Millonarios tras empatar con Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Millonarios llegó a ocho puntos en el grupo C y se ilusiona con clasificar en la Copa Conmebol Sudamericana.
Daniel Zabala
Posición y cuentas de Millonarios en la Copa Sudamericana
Posición y cuentas de Millonarios en la Copa Sudamericana // AFP

Millonarios se ilusiona con clasificar a los octavos de final o al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana, después de rescatar un empate en condición de visita frente a Sao Paulo en la fecha 5 del grupo C.

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El equipo 'embajador' se repuso de un error de Diego Novoa, quien permitió la anotación de Luciano, y con un tanto de Jorge Cabezas Hurtado en el final del compromiso sumó un punto valioso en el estadio Morumbí.

Con este resultado, Millonarios llegó a 8 puntos para ubicarse en la segunda posición del grupo C, mientras que Sao Paulo lidera la zona con 9 unidades.

En la tercera casilla, con 7 puntos, está O'Higgins, que se pondrá al día en el calendario este miércoles enfrentando a Boston River, que no tiene unidades.

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Posiciones del grupo C en la Copa Conmebol Sudamericana

1. Sao Paulo - 9 puntos

2. Millonarios - 8 puntos

3. O'Higgins - 7 puntos

4. Boston River - 0 puntos

Cuentas de Millonarios para clasificar en la Copa Sudamericana

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Para clasificar de manera directa a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Millonarios deberá derrotar en la última fecha a O'Higgins en condición de local y esperar que Sao Paulo no derrote a Boston River.

En caso de que el equipo brasileño supere al uruguayo y Millonarios derrote a O'Higgins, el club colombiano accederá al repechaje de la Copa Sudamericana.

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