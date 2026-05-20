Santa Fe recupera aliento en Copa Libertadores: sufrida victoria vs Platense da esperanzaas

Una noche en la que Santa Fe tenía que dejar los empates a un lado en Bogotá y conseguir una victoria que los anime a pensar en sellar la clasificación en la Copa Libertadores para los octavos de final. Contra Platense, el club necesitaba sumar de a tres y ganar en Montevideo en la última fecha.

Hubo fricción, sufrimiento y varios goles en un partido en el que el cuadro cardenal regresó a la victoria con los goles de Iván Scarpeta y de Hugo Rodallega. Platense se acercó con Augusto Lotti. Además, hubo goles anulados por parte de Gonzalo Lencina para los argentinos y Franco Fagúndez.

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La pelota parada volvió a ser determinante para Santa Fe que encontró los goles por ese medio para conseguir la primera victoria en el torneo internacional y seguir más que vivos en el certamen. Habrá que esperar los resultados entre Peñarol y Corinthians para tener más aliento de cara a la última fecha.

PRIMER TIEMPO CON SUSTO POR GOL ANULADO DE PLATENSE

Los primeros minutos fueron de dominio de Santa Fe con el control de la pelota y con importantes opciones, una de ellas, sobre los siete minutos con un disparo de Yeicar Perlaza que remató cruzado sin encontrar puerta ni algún compañero que pudiera desviar la pelota al fondo.

Sobre los 12 minutos, Platense rompió los ceros en un pase filtrado de Guido Mainero para Gonzalo Lencina que quedó de frente a Andrés Mosquera Marmolejo y definió cruzado para abrir el marcador. Afortunadamente para los cardenales, estaba en fuera de juego y no subió al resultado.

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Con la noticia del gol anulado, Santa Fe lo intentó con llegadas desde el aire por la pelota quieta como el arma principal que puso en peligro a Platense. Omar Fernández Frasica envió un córner a los 30 minutos y Daniel Torres cabeceó por un lado.

Luego, otra pelota quieta puso en problemas a Matías Borgogno que tuvo que actuar ante el remate de cabeza de Iván Scarpeta. El balón lo sacó el guardameta y se lo llevó Scarpeta a un lado. Platense no pudo atacar mucho durante la primera parte y todo terminó en ceros.

SEGUNDO TIEMPO GOLEADOR DE SANTA FE Y RESPIRO CARDENAL

Pablo Repetto tuvo que mover los hilos en el partido con el ingreso de Jhojan Torres por el amonestado Kilian Toscano. Recién entrado al segundo tiempo, Omar Fernández Frasica volvió a centrar para la llegada de Iván Scarpeta aprovechando un error de Matías Borgogno para romper el arco argentino.

Como era de esperarse, Santa Fe le regaló el balón a Platense que inquietó con centros y la defensa cardenal logró rechazar todas las pelotas que llegaban al área cardenal. Los ingresos de Jáder Obrian, Franco Fagúndez y de Maximiliano Lovera también fueron determinantes.

De hecho, Franco marcó el segundo gol de Santa Fe eludiendo al golero argentino, pero el grito de gol fue negado por un fuera de juego. Eso no importó y en una jugada colectiva entre Jhojan Torres, Jáder Obrian y un centro para Hugo Rodallega terminó aumentando la ventaja para estar más tranquilos.

Sin embargo, volvió a ocurrir lo mismo: Santa Fe le dio la pelota a Platense y en la siguiente jugada, un envío al área de Guido Mainero fue capitalizado por Augusto Lotti que no titubeó de frente al arco de Andrés Mosquera Marmolejo. Afortunadamente para el cuadro cardenal, todo terminó en victoria con el resultado de 2-1.

¿QUÉ VIENE PARA SANTA FE Y PLATENSE EN LA COPA LIBERTADORES?

Antes de enfrentar la última fecha de la Copa Libertadores, Santa Fe tendrá que medirse con Junior de Barranquilla en condición de visitante en el Estadio Romelio Martínez por la semifinal de la Liga BetPlay. Luego sí tendrá obligaciones en el torneo internacional.

Santa Fe necesita sumar de a tres en la próxima fecha ante Peñarol en Uruguay y esperar resultados entre Corinthians y Platense para sellar la clasificación. Ese será el camino cardenal para intentar jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, a Platense solo le queda encarar la Copa Libertadores, dado que fue eliminado en la fase inicial de la Primera División de Argentina. En ese sentido, el ‘Calamar’ solo aspira a la clasificación en el rentado internacional en el que tendrá que visitar a Corinthians en la última fecha.