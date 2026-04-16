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América de Cali

América se ilusiona en la Copa Sudamericana: tabla de posiciones del grupo A tras su victoria

América de Cali derrotó a Alianza Atlético del Perú en la segunda fecha de la Copa Conmebol Sudamericana.
Daniel Zabala
América le ganó a Alianza Atlético en la Copa Sudamericana
América le ganó a Alianza Atlético en la Copa Sudamericana // AFP

América de Cali se ilusiona con clasificar de manera directa a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, después de lograr este miércoles 15 de abril su primera victoria en la fase de grupos.

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El conjunto 'escarlata' consiguió el primer triunfo en el certamen al derrotar con marcador de 2-1 a Alianza Atlético del Perú en condición de local en el estadio Pascual Guerrero.

Con este resultado, el conjunto dirigido por David González asumió el primer lugar del grupo A al llegar a cuatro unidades, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural empató como visitante con Macará.

Tabla de posiciones del Grupo A en la Copa Sudamericana:

  1. América - 4 puntos
  2. Tigre - 1 punto (un partido menos)
  3. Alianza Atlético - 1 punto
  4. Macará - 1 punto (un partido menos
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Próximos partidos de América en la Copa Sudamericana

América de Cali continuará su actividad en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana el 30 de abril cuando visite a Tigre de Argentina.

Posteriormente, el 6 de mayo los escarlatas se medirán con Alianza Atlético, también como visitante, en Perú.

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