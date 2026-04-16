América se ilusiona en la Copa Sudamericana: tabla de posiciones del grupo A tras su victoria

América de Cali se ilusiona con clasificar de manera directa a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, después de lograr este miércoles 15 de abril su primera victoria en la fase de grupos.

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El conjunto 'escarlata' consiguió el primer triunfo en el certamen al derrotar con marcador de 2-1 a Alianza Atlético del Perú en condición de local en el estadio Pascual Guerrero.

Con este resultado, el conjunto dirigido por David González asumió el primer lugar del grupo A al llegar a cuatro unidades, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural empató como visitante con Macará.

Tabla de posiciones del Grupo A en la Copa Sudamericana:

América - 4 puntos Tigre - 1 punto (un partido menos) Alianza Atlético - 1 punto Macará - 1 punto (un partido menos Lea también David González sacó conclusión para el futuro de América: “Lo seguiremos utilizando”

Próximos partidos de América en la Copa Sudamericana

América de Cali continuará su actividad en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana el 30 de abril cuando visite a Tigre de Argentina.

Posteriormente, el 6 de mayo los escarlatas se medirán con Alianza Atlético, también como visitante, en Perú.