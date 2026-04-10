David González sacó conclusión para el futuro de América: “Lo seguiremos utilizando”

Mucho se ha hablado de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana y en Copa Libertadores en busca de sellar la clasificación para las fases finales. América de Cali tuvo su debut contra Macará en condición de visitante en Ambato, Ecuador con sensaciones buenas para David González a lo largo de los 90 minutos.

América de Cali se midió contra Macará, y luego tendrá que afrontar el reto con Alianza Atlético de Sullana y se verá las caras con Tigre de Argentina para completar la primera ronda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los escarlatas no pudieron sacar adelante el resultado, pero rescataron una unidad.

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ASÍ FUE EL PARTIDO ENTRE MACARÁ Y AMÉRICA DE CALI POR LA COPA SUDAMERICANA

El cuadro escarlata visitó el Estadio Bellavista de Ambato, Ecuador con la necesidad de sumar de a tres después de la igualdad entre Alianza Atlético y Tigre en Sullana, Perú. Infortunadamente, el América arrancó perdiendo con un gol en contra de Josen Escobar.

Con el pasar de los minutos, América prendió las alarmas por la dura lesión de Mateo Castillo, uno de los mejores jugadores del Fútbol Profesional Colombiano que tuvo que salir del campo de juego y se preveía lo peor. Los escarlatas lograron empatar con Daniel Valencia cumpliendo con la inexorable ley del ex.

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Este gol le permitió a David González sacar conclusiones para el futuro, dado que, desde el arranque puso a Daniel Valencia junto con Tomás Ángel, los dos delanteros que ficharon para esta Liga BetPlay 2026-I y para la Copa Sudamericana. Le dieron resultado y así lo reconoció en la rueda de prensa posterior.

Durante los segundos 45 minutos, América no logró marcar un segundo gol y se terminaron conformando con un empate a un tanto. El punto de visita puede ser importante pensando en asegurar todos los partidos que tendrán en condición de local.

DAVID GONZÁLEZ QUEDÓ SATISFECHO CON EL DOBLE ‘9’ DE AMÉRICA DE CALI

En la rueda de prensa posterior, David González entregó un análisis positivo de lo que se vivió en Ambato. América contó con un planteamiento sumamente ofensivo con dos delanteros, ambos con un sacrificio adicional, dado que salen del área y se juntan con los extremos, volantes y se complementan entre sí.

Por este motivo, David González aseguró que las condiciones del campo de juego y de la altura de Ecuador fueron problemáticos a lo largo de los 90 minutos, pero quedó cómodo con lo visto, “más allá de la altura, la cancha es difícil y pesada. Macará aprovechó eso. El punto nos pone en carrera y me dejó buenas sensaciones Ángel y Valencia, los seguiremos utilizando”.

El gol en contra llegó después de un tiro de esquina que se ejecutó rápidamente y que confirmó una desatención grande por parte de la zaga defensiva. David González advirtió que, “vamos a tener una semana para trabajar los errores que tuvimos. Tenemos que hacernos fuertes en los balones parados”.

LA PREOCUPACIÓN CON MATEO CASTILLO

Una de las malas noticias en el partido fue nada más ni nada menos que la lesión de Mateo Castillo que parece complicada para lo que viene en la Liga BetPlay y para la Copa Sudamericana. El lateral es uno de los mejores jugadores de la plantilla y del rentado colombiano.

Sin embargo, David González dejó claro que no se pueden sacar conclusiones hasta ahora del parte del lateral, sentenciando que, “a todos nos asustó mucho lo de Mateo Castillo, pareció que era algo grave. No podemos decir nada hasta no tener imágenes, esperamos que no sea nada grave”.