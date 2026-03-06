América se llevó millonario premio por eliminar a Bucaramanga

América sigue dando de qué hablar tras su gran presente deportivo a nivel nacional y ahora internacional, ya que logró llevarse la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer por un marcador de 2-1 a Atlético Bucaramanga en la ciudad de Cali.

El Estadio Pascual Guerrero y más de 20.000 espectadores fueron testigos de un auténtico espectáculo deportivo protagonizado por el cuadro 'escarlata', el cual logró remontar un difícil partido contra el equipo de Leonel Álvarez y de paso llevarse una millonaria suma de dinero que podrá seguir aumentando con su participación en el certamen continental.

América ya suma más de 1M de dólares en premios

Ambas equipos llegaron a este único duelo en la fase previa de la Copa Sudamericana con el fin de seguir marcando la historia de la competencia y, por supuesto, que los hinchas puedan disputar de un buen espectáculo, aunque dentro de las respectivas instituciones se juega también con otros propósitos, tal como lo es el tema económico que beneficiará a la institución.

Tal como estipula el reglamento de la Conmebol, los equipos que se encuentran disputando la fase previa ya han ganado una suma de alrededor de 250.000 dólares, pero claramente quieren ir por el "premio gordo" por clasificar, el cual sería de 900.000 USD por avanzar a la fase de grupos del torneo y el que se terminó llevando América de Cali.

El equipo de David González no solamente logró la hazaña de remontar el marcador en contra que había protagonizado Fabián Sambueza, sino que también consiguió un millonario premio de 1.12M de dólares que pueden seguir avanzando con el pasar de la competencia, además de causar ilusión con la obtención del respectivo título.

Otros premios por fases de Copa Sudamericana

Una vez clasificado a la fase de grupos de la Sudamericana, América también podría asegurar sumas importantes de dinero, ya que tendrá la oportunidad de luchar por obtener 600.000 dólares si avanza a octavos de final.

En caso se clasificar a cuartos de final el premio ascenderá a 700.000 dólares y por llegar a semifinales sería de 800.000 dólares.

En caso de llegar a la final, el subcampeón logrará 2 millones de dólares, mientras que el campeón ganará 6.5 millones de dólares.