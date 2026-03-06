Decisión tomada con Leonel Álvarez tras la eliminación en Copa Sudamericana

Llegó de manera oficial el cierre de la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana 2026 y junto con ello se conocieron al resto de los equipos que formará parte de la fase de grupos, en donde justamente estará Millonarios, el cual se encargó de dejar en el camino a Nacional, y América de Cali tras eliminar a Bucaramanga en el Estadio Pascual Guerrero.

El cuadro 'leopardo' protagonizó un auténtico partidazo en la ciudad de Cali, en donde pegó primero en el marcador con anotación de Fabián Sambueza, pero terminó siendo remontado. Leonel Álvarez no cumplió con el primer objetivo del año, pero aún así la directiva del club le sigue apostando a su continuidad en el cargo de director técnico.

Leonel se queda como DT de Bucaramanga por el momento

El equipo de Leonel Álvarez se reforzó de la mejor manera en el mercado de fichajes y mantuvo también una base sólida de jugadores con el objetivo de volver a un certamen internacional y mejorar la participación anterior en donde sacaron importantes resultados como la icónica victoria ante Racing en Argentina.

Lamentablemente, para los fanáticos y la institución bumanguesa este primer objetivo no se habría cumplido, por lo que en el resto del año les quedará enfocarse en lo que son las competencias locales, en las cuales seguirán contando con Leonel Álvarez.

A pesar de la eliminación, el estratega antioqueño ha tenido una destacada participación en el inicio de la temporada 2026, en donde lleva ocho partidos jugados en la Liga Betplay en los que no conoce la derrota, aunque el rendimiento en cuanto a victorias también es bastante irregular, ya que solo completa tres triunfos.

Leonel cuenta con un proyecto sólido que le permite mantenerse como candidato para el cargo de técnico en Bucaramanga. Además, en la rueda de prensa tras la eliminación contra América no dio mayores detalles sobre su futuro, pero su contrato va hasta diciembre del presente año, lo que lo obliga a continuar dirigiendo en el club, por el momento.

Álvarez felicitó a América tras ser eliminado

El estratega antioqueño cuenta con amplio recorrido y experiencia, por lo que llega tranquilo a este duelo en Cali, reconociendo el gran rival que tienen al frente y recalcando también los errores que les terminaron costando la eliminación del certamen internacional.

“desde luego, este es un equipo que con uno más se va a marcar diferencias, ¿cierto? Y así todo, yo creo que lo intentamos, pero no fue suficiente y América pasa la fase, me parece que hizo mejor las cosas y nosotros esos errores puntuales no nos permiten mantener el resultado”.